Tether will Bitcoin im Wert von 222 Millionen Dollar kaufen, um Stablecoin USDT zu stützen

Der von Tether Limited herausgegebene Stablecoin USDT ist mit einer Marktkapitalisierung von fast 83 Milliarden US-Dollar der größte seiner Art, deutlich vor USDC und Binance USD.

Dollar-Reserven: USDT ausreichend gedeckt?

Seit dem Start von USDT wird derweil daran gezweifelt, dass Tether über genügend Dollar-Reserven verfügt, um den Stablecoin zu decken. Die Frage, ob alle USDT-Besitzer:innen den Stablecoin in Dollar tauschen könnten, wenn sie das wollten, beschäftigte auch schon Gerichte.

Vor rund zwei Jahren war bekannt geworden, dass der Dollar-Gegenwert des größten Teils der USDT-Coins nicht in Cash oder Kryptowährungen hinterlegt war, sondern in so genannten Commercial Papers. Das sind kurzfristige und unbesicherte Schuldverschreibungen von Unternehmen.

Demnach machten Commercial Papers die Hälfte aus, der überwiegende Rest waren Darlehen, Einlagen oder Schuldscheine. Alarmierend: Nur drei Prozent von Tether waren laut damaligen Angaben durch Cash gedeckt, weitere weniger als zwei Prozent durch Bitcoin.

Commercial Papers gegen Staatsanleihen getauscht

Das hat sich mittlerweile geändert. Tether hat seine Commercial-Paper-Bestände auf Null reduziert – und durch sicherere US-Staatsanleihen ersetzt, wie CNBC berichtet. Um das Vertrauen in USDC weiter zu erhöhen, will Tether künftig stärker in Bitcoin investieren.

Ende März 2023 soll Tether eigenen Angaben nach rund 1,5 Milliarden Dollar an Bitcoin gehalten haben. Jetzt erklärte Tether, es wolle 15 Prozent seine Gewinne in Bitcoin investieren, um seine Reserven zu diversifizieren.

Tether könnte über 8.000 Bitcoins kaufen

Den Gewinn aus seinem USDT-Angebot bezifferte Tether im März mit 1,48 Milliarden Dollar. Entsprechend würde sich die Summe, die das Unternehmen in Bitcoin stecken will, auf 222 Millionen Dollar belaufen. Beim aktuellen Bitcoin-Kurs ließ sich damit über 8.200 Bitcoins kaufen.

Damit könnte Tether seine Bitcoin-Bestände von derzeit knapp 52.700 auf über 60.000 ausbauen. Tether ist nach Microstrategy und Block One eines der Unternehmen mit den größten Bitcoin-Beständen.

Tether und USDT im Visier von Behörden

Tether-CTO Paolo Ardoini begründete das Engagement seines Unternehmens in Bitcoin mit dessen „Stärke und Potenzial als Anlagevermögen“. Ardoini: „Bitcoin hat seine Widerstandsfähigkeit kontinuierlich unter Beweis gestellt und sich als langfristiger Wertspeicher mit erheblichem Wachstumspotenzial herausgestellt“.

Tether und USDT bleiben allerdings ebenso wie Stablecoins im Visier von Regulierungsbehörden. In den USA ermittelt das Justizministerium schon länger gegen Tether-Verantwortliche wegen möglichen Bankbetrugs.

