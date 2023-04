Twitter ist nicht mehr Twitter sondern X Corp

Erst kürzlich ließ Elon Musk das „W“ im Twitter-Logo am Hauptgebäude des Unternehmens in San Francisco überkleben – angeblich, um den Vermieter zu ärgern. Seitdem prangt nicht „Twitter“ in dem Schriftzug auf dem Haus in der 1355 Market Street, sondern „Titter“. Nun geht der Twitter-Chef sogar noch einen Schritt weiter und benennt das Unternehmen um.

Twitter fusioniert mit X Corp

Twitter heißt jetzt nicht mehr Twitter. Elon Musk hat das Unternehmen Twitter Inc. mit X Corp fusionieren lassen. Die Verschmelzung beider Konzerne ist ein Indiz dafür, dass Elon Musk noch Großes mit der Firma vor hat, die er seit Beginn seiner Übernahme von Grund auf umkrempelt: Er will Twitter in eine Art Super-App namens X verwandeln.

Neuer Name in Gerichtsunterlagen ersichtlich

Dass die Fusion ans Licht kam, ist übrigens nicht Elon Musk, sondern der rechtsgerichteten Aktivistin Laura Loomer und einem Gerichtsstreit zu verdanken. Sie verklagte Twitter nämlich, gegen Bundesgesetze verstoßen zu haben, als das Unternehmen 2019 ihr Konto sperren ließ.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Twitter, Inc., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Twitter, Inc. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Twitter, Inc., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die öffentlich gewordenen Gerichtsunterlagen zu dem Fall offenbaren dabei ein interessantes Detail: Twitter Inc. ist am 15. März mit X Corp verschmolzen. Das Unternehmen gehört ebenfalls Elon Musk und ist erst am 9. März gegründet worden.

Eine Super-App für alles

X Corp ist im Besitz der Holdinggesellschaft X Holdings Corp. Laut einer weiteren laufenden Klage gegen das Unternehmen, die von zwei Anwälten aus Florida eingereicht wurde, die ebenfalls auf Twitter verboten wurden, ist X Corp in Nevada eingetragen und hat seinen Sitz in San Francisco, Kalifornien.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Twitter, Inc., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Twitter, Inc. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Twitter, Inc., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Am Dienstag twitterte Musk „X“, als wollte er bestätigen, was die Gerichtsdokumente offiziell aussagen. Schon vor seiner Übernahme von Twitter hatte Musk geschrieben: „Der Kauf von Twitter beschleunigt die Entwicklung von X, der App für alles“. Durch den Kauf von Twitter könnte sich die Entwicklung der App „um 3 bis 5 Jahre beschleunigen.“

Was genau schwebt Musk vor?

Der Twitter-Chef möchte eine Super-App nach dem Vorbild der chinesischen App WeChat schaffen, denn in China lebe man im Grunde auf WeChat, „weil es so nützlich ist.“ WeChat bietet neben Messenger-Funktionen unter anderem auch die Möglichkeit, Stellenanzeigen zu veröffentlichen, Taxis und Lebensmittel zu bestellen, Arzt- und Behördentermine zu buchen oder Reise-Visa zu beantragen.

Wie könnte X aussehen?

Wenn man sich Elon Musks jüngste Anstrengungen ansieht und die Diskussionen um das Twitter-Blue-Abo, wird schnell klar, dass der Twitter-Chef ein Faible für Bezahlfunktionen hat. Man kann also stark davon ausgehen, dass es sich bei X vermutlich um eine monetarisierte, geschlossene Umgebung handeln wird, in der von den Nutzer:innen erwartet wird, dass sie ständig aktiv sind.

Wie lange es letztendlich dauern wird, bis die Super-App marktreif ist, wird sich zeigen. Dass Musk mit Twitter noch Einiges vorhat, ist jedoch sicher.