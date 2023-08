„Uno“-Influencer gesucht: Mattel zahlt 4.444 Dollar pro Woche fürs Spielen

Das Kartenspiel „Uno“ haben sicher die meisten von euch schon einmal gespielt – oder die Weiterentwicklung des klassischen „Mau-Mau“ zumindest schon mal gesehen. Das populäre Spiel könnte bald sogar verfilmt werden – es ist eine von Dutzenden Filmideen, die Mattel nach dem großen Erfolg des „Barbie“-Films in der Schublade liegen hat.

Gut bezahlt: Mattel sucht Chief Uno Player

In diese Gemengelage passt, dass Mattel dem Spiel jetzt Aufmerksamkeit verschaffen will. Der Spielzeughersteller ist auf der Suche nach einem Chief Uno Player. Das kuriose Jobangebot wird gut bezahlt.

Der entsprechenden Stellenanzeige zufolge gibt es 4.444 Dollar pro Woche. Das Beste: Man muss nur vier Stunden pro Tag arbeiten und hat eine Vier-Tage-Woche. Allerdings ist der Job auch auf vier Wochen begrenzt. Aber die knapp 18.000 zu verdienenden Dollar wären doch ein schöner Verdienst für einen – nicht allzu anstrengenden – Ferienjob.

Fremden „Uno Quatro“ beibringen

Dass Mattel hier die vielen Vieren ins Spiel bringt, liegt daran, dass es bei der Werbeaktion primär um den neuen „Uno“-Ableger „Quatro“ gehen soll. Bei diesem Spiel kommen statt der üblichen Karten viereckige Plastiksteine zum Einsatz. Gespielt wird in Anlehnung an „Vier gewinnt“.

Das Spiel steht im Mittelpunkt des vierwöchigen Jobs als „Uno“-Influencer:in. Wer den Job haben will, muss bereit sein, das Spiel mit Wildfremden auf der Straße zu spielen und es ihnen beizubringen. Außerdem werden Partien mit anderen Influencer:innen per Livestream übertragen.

„Uno“-Job: Bewerbung via Tiktok

Auch Interviews und das Erscheinen in sozialen Medien sollte für Bewerber:innen kein Problem sein. Voraussetzung ist eine Bewerbung via Tiktok. Hier sollte man seine Leidenschaft für das Spiel und die Marke „Uno“ zum Ausdruck bringen.

Wie bei vielen anderen kuriosen Jobs – erinnert sei an den „Simpsons“-Schau-Job – ist das Beherrschen der englischen Sprache Grundvoraussetzung. Der Mattel-Job wird zudem nur an Menschen vergeben, die in den USA leben. Die vier Wochen muss man vor Ort in New York verbringen. Hier geht es zur Bewerbung.

