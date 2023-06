Vision Pro und Metaverse? Diese 14 Filme und Serien bereiten dich vor

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Einige der Filme und Serien entwerfen entweder spannende Visionen für eine Zeit, in der die virtuelle Realität lebensecht geworden ist und einen zentralen Bestandteil unseres Alltags einnimmt, andere hingegen sind eher als historisches Zeitdokument zu sehen und lassen uns nachvollziehen, wie Menschen sich vor 30 Jahren die VR- und AR-Technologie vorgestellt haben. Wir wir in unserer Analyse festgestellt haben, setzt Apple mit seiner Vision Pro zwar nicht ins Metaverse, eine Mixed-Reality-Brille mit Gestensteuerung ist allerdings auch in Hollywood nicht komplettt neu, wie unsere Liste zeigt.

1. Ready Player One

Der Sci-Fi-Film von Steven Spielberg zeigt eine zumindest mögliche Metaverse -Perspektive auf: In der Romanverfilmung verbringen die Menschen ihre Zeit lieber in der sogenannten Oasis, einer virtuellen Parallelwelt, als in der physischen Welt. Dort wimmelt es nur so von Eskapismus und popkulturellen Anspielungen. Die Oasis ist aber auch ein Treffpunkt für Menschen aus den unterschiedlichsten Teilen der Welt mit ähnlichen Interessern.

Wo streamen? Aktuell nur zur Leihe/ zum Kauf verfügbar. Beispielsweise bei Amazon*

2. Minority Report

Steven Spielberg und Tom Cruise: Das ist schonmal eine vielversprechende Kombination und der spannende Sci-Fi-Thriller aus dem Jahr 2002 löst dieses Versprechen auch ein. Besonders die geerdeten und glaubwürdigen Zukunftszenarien überzeugen weiterhin. Tatsächlich kommt die Bedienung von Apples Vision Pro schon sehr nah an die von Tom Cruise genutzten Gerätschaften aus Minority Report heran. Das hat man wohl auch bei Apple gemerkt, wie dieser Twitter-User zu Recht anmerkt.

Ob ein dystopischer Thriller das beste Vorbild für ein zukunftsweisendes Produkt ist, sei dahingestellt. Der Film selbst ist jedenfalls auch nach 20 Jahren noch einen Blick wert, auch wenn wir auf die damals prophezeiten selbstfahrenden Autos weiterhin warten müssen.

Wo streamen? Netflix

3. Matrix Teil 1-4

Zugegeben: Um ein Metaversum im engeren Sinne handelt es sich bei Matrix nicht. Allerdings beschäftigen sich die Filme mit der Frage nachdem, was noch Realität oder schon Simulation ist. Erst kürzlich kam der vierte Teil (erneut mit Keanu Reeves) in die Kinos.

Wo Streamen? Teil 1 bis 3 bei Netflix und Amazon*

4. Tron und Tron Legacy

Um einen Ideendiebstahl nachzuweisen, hackt ein Spieleentwickler seinen ehemaligen Arbeitgeber. Allerdings wird er vom Sicherheitssystem in das „Innere“ des Computernetzwerks entführt und muss dort zahlreiche Abenteuer bestehen. Das wirkt aus heutiger Sicht zwar ein bisschen altbacken, aber die Darstellung und Repräsentation von einzelnen Programmen und Funktionen als eigene Charaktere ist nach wie vor ein sehenswerter Ansatz. Optisch eindrucksvoll wurde das ganze dann mitsamt Daft-Punk-Soundrack in Tron Legacy ins 21. Jahrhundert befördert.

Wo streamen? Beide Teile bei Disney Plus*

5. Surrogates

Surrogates denkt den Metaverse-Gedanken etwas anders: Ein Großteil der Menschheit sitzt den ganzen Tag zu Hause und steuert mittels modernster Technik seinen eigenen Doppelgänger durch die reale Welt, direkt vor der Haustür. Die physische Welt ist so gewissermaßen zum Metaverse geworden. Dieser Doppelgänger ist optisch so gestaltet, wie die Menschen gerne selbst aussehen würden – allerdings ist die Ausstattung stark abhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten. Zentraler Beweggrund für dieses Vorgehen: Die Realität ist einfach zu gefährlich für unsere Spezies. Ein interessanter Gedanke, verpackt in einen klassischen Actionfilm mit Bruce Willis.

Wo streamen? Bei Disney Plus*

6. Free Guy

In Free Guy erlangt ein NPC (Ryan Reynolds) aus einem überaus populären Open-World-Videospiel, das irgendwo zwischen überdrehter Metaverse-Fiktion und GTA angesiedelt ist, ein eigenes Bewusstsein und bringt so die Spielmechanik durcheinander.

Wo streamen?

Disney Plus*

7. The Thirteenth Floor

In diesem Thriller aus dem Jahr 1999 haben Entwickler eine digitale Variante vom Los Angeles der 1940er Jahre geschaffen, die von der Realität kaum noch zu unterscheiden ist. Und so kommt, was in Hollywood kommen muss: Die Grenzen zwischen Realität und Simulation verschwimmen und stellen die Protagonisten vor existenzielle Fragen.

Wo streamen? Aktuell lediglich als Blu-Ray-Version bei Amazon zum Kauf erhältlich*

8. eXistenZ

Dieser Horror- und Science-Fiction-Film stammt ebenfalls aus dem Jahr 1999. Thematisch war das Jahr mit Releases wie „The Thriteenth Floor“ und „Matrix“ also von ähnlichen Filmen geprägt.Eine Spieleentwicklerin muss in einer Notsituation in ihre eigene Kreation, ein VR-Game, abtauchen und wird dort vor große Herausforderungen gestellt: Dabei geht es wie üblich nicht zuletzt darum, dass Realität und Fiktion bald kaum noch zu unterscheiden sind.

Wo streamen? Aktuell bei Sky und bei Amazon zum kostenpflichtigen Leihen*

9. We Met in Virtual Reality

Bei „We Met in Virtual Reality“ handelt es sich um eine Metaverse-Dokumention, die komplett auf der Plattform VR-Chat gedreht wurde. Dort begleitet Joe Hunting in seinem Debüt mehrere Menschen auf ihrer Reise durchs Metaverse und zeigt, wie Fernbeziehungen über die Plattform entstehen, Menschen dank ihrer Avatare zu sich selbst finden oder anderen im virtuellen Klassenzimmer Wissen vermitteln.

10. Bliss

Für welche Welt willst du dich entscheiden? Die, die sich real anfühlt, oder die, die sich für dich richtig anfühlt? Das Amazon-Prime-Original „Bliss“ geht diese Frage mit jeder Menge Starpower nach: Owen Wilson und Salma Hayek spielen die Hauptrollen in diesem Mix aus Science-Fiction-Film und Romanze.

Wo streamen? Bei Amazon Prime Video *

11. Upload

In dieser Amazon-Prime-Serie können Menschen ihr Bewusstsein in virtuelle Residenzen uploaden, wo sie dann gemeinsam mit anderen in einer komplett digitalen Welt leben. Dabei mixt die schwarzhumorige Serie geschickt die Vision vom digitalen Paradies mit Dingen, die uns heute schon online beschäftigen: In-App-Käufe, Wiederholungen und Bezahlschranken.

Wo streamen? Bei Amazon Prime Video*

12. Black Mirror

Staffel 3, Folge 2: „Erlebnishunger“

Staffel 3, Folge 4: „San Junipero“

Staffel 3, Folge 5: „Männer aus Stahl“

Staffel 4, Folge 4: „Hang the DJ“

Staffel 5, Folge 1: „Striking Vipers“

Black Mirror ist eine der bekanntesten Serien der letzten Jahre, wenn es um die Entwicklung von Dystopien und die Behandlung existenzieller Zukunftsfragen geht. Da es sich um ein Anthologie-Format handelt, lassen sich einzelne Folgen problemlos ohne Vorkenntnisse gucken. Bei Medium.com wurden alle Virtual-Reality-Episoden zusammengestellt:

Wo streamen? Netflix

13. Altered Carbon

In der Serie Altered Carbon ist der Fortschritt bei ausgefeilter VR- und AR-Technologie noch lange nicht vorbei. Vielmehr ist es der Menschheit gelungen, das Bewusstsein komplett zu digitalisieren, um nicht mehr von ihren sterblichen physischen Körpern abhängig zu sein. Dementsprechend trägt das zugrunde liegende Buch auf Deutsch auch den Titel „Das Unsterblichkeitsprogramm“.

Wo streamen? Netflix

14. Star Trek: Next Generation

Virtuelle Meetings, Hologramme und viele mehr: Star Trek Next Generation hat innerhalb seiner sechs Staffeln von 1987 bis 1993 zahlreiche Technologien präsentiert, die heute gar nicht mehr so unrealistisch erscheinen oder teilweise sogar bereits von der Realität überholt wurden. Besonders erwähnenswert im Bezug auf das Metaverse und Virtual Reality: das Holodeck. Das ist ein Ort, an dem die Crew der Enterprise sich in frei konfigurierbare und computergenerierte Szenarien begeben können, die vollständig lebensecht wirken und auch mit mehreren Teilnehmern betreten werden können. Allerdings bleibt das Geschehen räumlich (mit einer Ausnahme) auf das Holodeck begrenzt und überlagert nicht die reale Welt, wie es im Metaverse der Fall sein soll.

Wo streamen? Netflix