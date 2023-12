Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Jedes Jahr das Gleiche: Plötzlich ist Weihnachten und man hat sich keine Gedanken gemacht, was man seinen Liebsten unter den Baum legen soll. Der überstürzte Weihnachtsbummel in der Innenstadt ist aber leider zeittechnisch nicht mehr drin und auch überteuerte Käufe an irgendwelchen Buden auf dem Weihnachtsmarkt kommen nicht mehr infrage. Dazu kommt noch der Streik im Einzelhandel.

Wer dennoch nicht ohne Geschenke im heimischen Wohnzimmer vor der Familie stehen will, sollte sich schnellstens etwas einfallen lassen. Wie wäre es also mit einem digitalen Geschenk?

Bücher sind schon immer ein beliebtes Weihnachtsgeschenk und oft auch der letzte Ausweg gewesen. Du weißt nicht, was du verschenken sollst? Ein Buch tut es im Zweifelsfall immer. Wer es an kurzfristig nicht mal mehr in den Bahnhofsbuchhandel schafft, kann auf ein E-Book zurückgreifen, sofern beim Beschenkten ein E-Book-Reader oder Tablet vorhanden ist.

In Onlineshops von Thalia* oder Hugendubel können E-Books ganz einfach als Geschenke gekauft werden, indem den Empfängern zum Wunschtermin eine E-Mail mit Download-Link geschickt wird.

Was sich ähnlich gut macht wie ein E-Book ist ein Zeitschriften-Abo, zumal sich das auch noch am Tag der Bescherung einfädeln lässt. Auf dem Weg zu den Eltern schnell noch am Kiosk die aktuelle Ausgabe des Lieblingsmagazins mitnehmen und stellvertretend für das Abo unter dem Baum platzieren, während nebenbei schon auf dem Smartphone ein Abo im Namen des Empfängers abgeschlossen wurde.

Das Schöne an einem solchen Abo ist, dass sich der oder die Beschenkte das ganze Jahr lang darüber freuen kann. Der Weihnachtszauber verfliegt also nie so ganz. Schon mal über ein t3n Abo nachgedacht?

Wenn wir schon beim Thema Abo sind: Wie wäre es mit einem Abo für einen Musikstreamingdienst wie Spotify, Apple Music oder Deezer? Gerade der älteren Generation kann so auch ganz praktisch der Übergang von der CD zur weiten Welt des Musikstreamings ermöglicht werden. Ein Endgerät und den nötigen Internetzugang werden die meisten sicherlich zu Hause haben.

Preislich bewegen sich die meisten Anbieter im Bereich von rund zehn Euro im Monat. Bei Spotify können beispielsweise Geschenkkarten für einen Premium-Account per E-Mail versendet und direkt eingelöst werden – weihnachtliche Motive inklusive.

Apps verschenken

Um Musik streamen zu können, braucht es meistens auch eine App. Die Welt der Apps ist nahezu unbegrenzt, warum also nicht einfach aus diesem bunten Potpourri an Anwendungen schöpfen und den Zugang zu einer kostenpflichtigen App verschenken? Im App-Store von iOS können Apps direkt aus dem Store verschenkt werden. Dazu wird lediglich die E-Mail-Adresse des Empfängers benötigt. Immer vorausgesetzt, dass der auch ein Apple-Gerät besitzt.

Auch ein Wunschdatum für den Versandtermin kann angegeben werden. Das Angebot beschränkt sich logischerweise auf kostenpflichtige Anwendungen.

Onlinekurse

Zu Weihnachten werden auch gerne Gutscheine verschenkt. Wie wäre es zum Beispiel mit Onlinekursen? An denen kann der Beschenkte dann genauso entspannt von der Couch aus teilnehmen, wir ihr den Einkauf erledigt habt.

Bei Drawtut gibt es für Kunstinteressierte unter anderem einen vierstündigen Zeichenkurs. Oder wie wäre es mit einem Einsteigerkurs im Bierbrauen?

Gemeinnützige Geschenke

„Wir schenken uns dieses Jahr nichts.“ Ein Satz, den man immer wieder hört und den es auch zu akzeptieren gilt. Doch wenn man sich gegenseitig schon nichts schenken möchte, kann man dennoch anderen eine große Freude machen. Perfekt dafür sind gemeinnützige Organisationen wie Oxfam. Hier kann unter anderem Trinkwasser verschenkt werden, aber auch ein Hygiene-Set oder ein Esel.

Die Geschenke kommen Menschen zugute, die von Nothilfe- und Entwicklungsprojekten unterstützt werden. So wird auch einer der Grundgedanken des Weihnachtsfestes hervorgehoben: Freude teilen und Nächstenliebe zeigen.

