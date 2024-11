Wie ein quadratischer iPad: Apples Smart-Display soll angeblich Anfang 2025 erscheinen

Apple will offenbar eine größere Rolle in unserem Zuhause spielen. (Foto: Shutterstpck: Mino Surkala)

Seit Monaten kursieren Gerüchte über ein Smarthome-Display von Apple. Nun will der in der Regel treffsichere Bloomberg-Reporter Mark Gurman erfahren haben, dass der smarte Bildschirm optional an der Wand montiert und ähnlich wie Amazons Echo Hub als Smarthome-Zentrale genutzt werden kann.

Anzeige Anzeige

Apples Smarthome-Zentrale mit quadratischem Display

Laut Gurman wird Apples Smarthome-Zentrale, die angeblich im März 2025 erscheinen soll, einen quadratischen Sechs-Zoll-Bildschirm mit dicken Rändern an Bord haben. Es ist demzufolge in etwa so groß wie zwei iPhones nebeneinander. Auch eine Kamera, Lautsprecher und Akkus seien verbaut. Die Farben des neuen Produkts sollen klassisch gehalten sein: Apple sieht angeblich nur Modelle in Silber und Schwarz vor.

Auf dem Gerät soll ein eigenes Betriebssystem namens „HomeOS“ laufen und eine Reihe iPad-ähnlicher Apps an Bord haben. Darunter Facetime, Notizen und Kalender. Einen dedizierten App-Store soll es nicht geben, das User-Interface erinnere an eine Mischung aus watchOS und der mit iOS 17 eingeführten Standby-Funktion für iPhones.

Anzeige Anzeige

Gesteuert werden soll das Smarthome-Gadget entweder per Touch oder über Sprachbefehle per Siri. Letztere Option soll im Fokus stehen, heißt es. Auch das KI-Paket Apple Intelligence ist laut Bloomberg mit an Bord. Zudem sollen mehrere Sensoren in das Smart-Display integriert sein. Sie würden etwa erkennen, wie weit die Nutzer:innen entfernt stehen. Abhängig von der Entfernung soll das Gerät entscheiden, welche Inhalte angezeigt werden. Stehen Nutzer:innen mit wenig Abstand zum Gerät, könne der Bildschirm etwa Thermostat-Einstellungen anzeigen und aus größerer Entfernung lediglich die Temperatur, erklärt Gurman.

Smart-Display flexibel einsetzbar – ein wenig wie Googles Pixel Tablet

Laut Bericht soll sich das Smart-Display neben dem Haupteinsatzzweck der Smarthomesteuerung von HomeKit-kompatiblen Geräten auch für Videos und Diashows eignen, heißt es. Was die Smarthome-Funktionen angeht, könne das Licht in verschiedenen Räumen und die Heizung gesteuert werden. Zudem könne auf dem Display auch angezeigt werden, wer an der Haustür geklingelt hat.

Anzeige Anzeige

Gurman schreibt weiter, dass Apple für seine Smarthome-Zentrale verschiedene Sockel entwickelt, sodass sie an der Wand hängen oder mithilfe eines Ständers mit zusätzlichen Lautsprechern auf dem Tisch oder einer Arbeitsplatte gestellt werden kann. Letztere Option erinnert ein wenig an Googles Pixel Tablet mit seiner Dockingstation.

Apple arbeitet angeblich schon an einem teureren Nachfolger mit Roboter-Arm, mit dem der Bildschirm sich drehen kann. Apple plant laut Gurman, diese Technologie als „Heimbegleiter mit einer KI -Persönlichkeit“ zu vermarkten.

Anzeige Anzeige

Sofern die Berichte sich als wahr herausstellen, dürfte das Smart-Display nur das erste neue Apple-Produkt fürs Smarthome sein. Denn erst kürzlich prognostizierte der Analyst Ming-Chi Kuo, dass Apple ab 2026 weitere Gadgets fürs Zuhause einführen könnte. Unter anderem sei neben dem Smart-Display eine Smarthome-IP-Kamera geplant.

Mehr zu diesem Thema