Windows 11: Cocreator bringt die Bild-KI Dall-E in Microsoft Paint

Laut Windows Latest integriert Microsoft seine KI-Funktion Cocreator zur Bilderzeugung in die Paint-App für Windows 11. Der neue Text-zu-Bild-Generator basiert auf dem Dall-E-3-Modell von OpenAI und war bereits, allerdings nur für die Beta-Nutzer:innen, im Windows-Insider-Programm zu finden.

Cocreator ist die Bild-KI für Paint – powered by Dall-E 3

Wie Windows Central berichtet, wurde die neue Cocreator-Schaltfläche in Microsoft Paint nun allgemein freigegeben. Damit können jetzt alle Nutzer:innen eine textliche Beschreibung von etwas eingeben, das sie visualisieren möchten. Cocreator wird daraus dann drei bildliche Vorschläge generieren.

Der Bildgenerator Dall-E 3 ist zwar eine neue Ergänzung zu Microsoft Paint, aber schon tiefer in Microsofts übrigen Diensten integriert. So konnten Nutzer:innen in Microsofts Chatbot für die Bing-Suche zunächst Bildanfragen eingeben. Jetzt sind diese Anfragen in den übergreifenden generativen KI-Assistenten Copilot integriert. OpenAI bietet den Nutzer:innen seiner kostenpflichtigen ChatGPT-App ebenfalls Zugang zu Dall-E 3.

Und Microsoft ist entschlossen, den Copilot breit zu integrieren. Schon jetzt steht der KI-Assistent von Windows 10 bis hin zu den Microsoft-365-Diensten bereit. Während in manchen Teilen noch von einer holprigen Implementation gesprochen werden muss, soll sich die Kombination aus Cocreator und Paint durchdacht anfühlen.

