Prime Day vor Endspurt: 7 Technik-Deals, die sich bei Amazon jetzt lohnen

Was man bei den Prime Deal Days besonders günstig bekommt – und was sich nicht lohnt. (Foto: Shutterstock/ Hadrian; Bearbeitung t3n)

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Am 10. und 11. Oktober gibt es zum zweiten mal in 2023 einen Prime Day bei Amazon. Viele der Angebote sind nur für Prime-Kunden verfügbar. Wer sich nur dafür ein kostenloses Probeabo bei Amazon zulegt, sollte daran denken, es rechtzeitig wieder zu kündigen. Das könnt ihr ganz einfach in eurem Amazon-Kundenkonto tun.

Anzeige Anzeige

Damit euch bei der Vielzahl an mehr oder weniger großen Rabatten nicht der Überblick verloren geht, fassen wir an dieser Stelle zusammen, welche Technik-Deals wirklich einen Blick wert sind. Mit dabei sind Smartphones, Fitnesstracker, Saugroboter, Videospiele und mehr.

1. Fritzbox zum Tiefstpreis

Die populäre Fritzbox 7530 gibt es bei Amazon am Prime Day für 138,99 Euro statt 199 Euro*. Wie ein Blick auf das Preisvergleichsportal guenstieger.de zeigt, ruft Amazon hier derzeit den besten Preis auf. Diesen hatte die Fritzbox in den letzten Monaten zwar schonmal erreicht, in der Regel war sie aber teurer. Dasselbe gilt für die Fritzbox 5590 Fiber, die ihr derzeit für 229 Euro statt 289 Euro* bekommt. Hier findet ihr weitere spannende Angebote für Router, Repeater und Co.

Anzeige Anzeige

2. Googles neues Tablet erstmals rabattiert

Im Sommer brachte Google sein Pixel Tablet auf den Markt. Bei Amazon gibt es bereits jetzt den ersten größeren Rabatt von rund 70 Euro:

3. Testsieger: Kopfhörer von Bose mit tiefstem Preis des Jahres

Die Bose QuietComfort Earbuds II bekommt ihr bei Amazon jetzt für 189,95 Euro statt 299,95 Euro*. Dabei handelt es sich um einen der niedrigsten Preise, der in diesem Jahr für die Kopfhörer aufgerufen wurde. Hier gibt es Qualität zum vergünstigten Preis: Die Earbuds landeten bei Stiftung Warentest gemeinsam mit Apples Airpods (zweite Generation) und den Sennheiser Momentum True Wireless 3 auf dem ersten Platz.

Anzeige Anzeige

Außerdem im Sale: Sennheiser Momentum 4 Wireless Special Edition für 269 Euro statt 399 Euro* – und viele weitere Bluetooth-Kopfhörer. In unserer Übersicht findet ihr viele weitere spannende Deals aus dieser Kategorie.

4.Der beste Saug- und Wischroboter laut Stiftung Warentest im Angebot

Der Roborock S7 MaxV Ultra Saug- & Wischroboter mit All-in-One Station wurde im vergangenen Jahr Testsieger bei Stiftung Warentest. Er ist aktuell für 1.222Euro* zu haben. Zudem bekommt ihr aktuell bei Amazon den Roborock S7 Max Ultra für 949 Euro statt 1.199 Euro*. Hier findet ihr weitere spannende Angebote für Saug- und Wischroboter am Prime Day.

Anzeige Anzeige

5. Google Pixel Smartphones günstiger als beim letzten Prime Day

Geräte aus der Google-Pixel-Reihe sind an diesem Prime Day noch günstiger zu haben als bei der ersten Auflage des Shopping Events in diesem Jahr. Angesichts des Releases des Google Pixel 8 ist das zwar nicht weiter verwunderlich, dennoch sind die Deals bei der Suche nach einem neuen Smartphone einen Blick wert:

6. Smartwatches und Fitnesstracker im Sale

Bei Amazon bekommt ihr am Prime Day die Google Pixel Watch (unser Test) für 265 Euro* statt der zum Release aufgerufenen 380 Euro. Zudem bekommt ihr die aktuelle Samsung Galaxy Watch 5 für 180 statt 239 Euro*. Wem ein (günstigerer) Fitnesstracker ausreicht, der wird beim aktuellen Fitbit-Sale fündig. Das Modell Fitbit Inspire 3 gibt es beispielsweise ab 75 statt 100 Euro*. Hier findet ihr alle weiteren Angebote aus dieser Kategorie.

7. Amazon-Hausmarken deutlich günstiger

Zum Prime Day reduziert Amazon die Preise auf hauseigene Produkte wie Amazon Echo und Fire TV, aber auch für Smarthome-Technik von Blink und Ring erneut deutlich. Die Rabatte fallen wieder so umfangreich aus, dass es kaum Gründe gibt, die Produkte außerhalb der Prime-Day-Aktionen zu kaufen. Hier findet ihr eine kleine Auswahl der Angebote:

Anzeige Anzeige

Gamer müssen genau hinschauen

Der große Knall bleibt auf dem Konsolen-Markt an diesem Prime Day aus. Gamer müssen deshalb genauer nach guten Angeboten suchen. Wer mit wiederaufbereiteten Geräten kein Problem hat, bekommt die Xbox Series X (Certified Refurbished) aktuell für 429 statt 470 Euro*. Playstation-Besitzer können sich über ausgewählte Angebote freuen. So gibt es Final Fantasy XVI (Steelbook-Edition) für 60 statt 80 Euro* und das neue EA Sports FC 24 (Standard-Edition und 10 Euro PSN-Guthaben) für 70 statt 90 Euro*. Noch mehr Gaming-Deals findet ihr in unserer großen Übersicht.

Weitere Angebote am Prime Day 2023

Natürlich gibt es auch noch Angebote in vielen weiteren Kategorien. Wir haben uns für euch ebenfalls die Schnäppchen für Software von Microsoft 365 bis Photoshop, smarte Thermostate und Balkonkraftwerke sowie für Bluetooth-Boxen angeschaut. Zudem erklären wir euch hier, wie ihr Fake-Seiten am Prime Day erkennt, woran man bei Amazon merkt, dass es sich um gefälschte Rezensionen handelt und welche Dinge ihr am Prime Day eher nicht kaufen solltet.