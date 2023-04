Android-Tablet: Oneplus Pad kommt für 500 Euro nach Deutschland

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Anfang Februar hatte Oneplus während des hauseigenen Cloud-11-Events nicht nur das neueste Top-Smartphone vorgestellt, sondern auch ein mechanisches Keyboard, neue Ohrstöpsel und das erste Tablet des Unternehmens angekündigt. Zur Ankündigung war noch ungewiss, ob es das Tablet nach Deutschland schaffen wird. Seit ein paar Wochen haben wir zwar durch eine Art Vorbestelleraktion ohne konkreten Preis Gewissheit – nun aber hat der Hersteller auch diesen offiziell verraten.

Oneplus Pad: Android-Tablet mit 11,61 Zoll im 7:5-Format

Während das Oneplus 11 wegen Lizenzärger mit Nokia bis auf Weiteres garantiert nicht nach Deutschland kommen wird, ist es durchaus erfreulich, dass der Hersteller sein erstes Tablet hierzulande auf den Markt bringen will. Interessant am Oneplus Pad ist unter anderem das Seitenverhältnis des Bildschirms sowie auch die Unterstützung für einen Stylus, der ähnlich wie bei Apples iPad Pro am Gehäuserahmen geladen werden kann.

Das LCD-Panel des Pad besitzt eine Diagonale von 11,61 Zoll und löst mit 2.800 x 2.000 Pixeln auf. Die Bildwiederholrate wird mit bis zu 144 Hertz angegeben; es unterstützt auch Abstufungen mit 60, 90 und 120 Hertz. Anstelle eines eher üblichen Seitenverhältnisses von 16:9 oder 16:10 setzt der Hersteller auf eine nahezu quadratische Form mit 7:5.

Das Tablet-Display unterstützt die HDR-Wiedergabe per Dolby Vision und besitzt vier für Dolby-Atmos zertifizierte Lautsprecher. Die Abmessungen des Oneplus Pad betragen 258,03 x 189,41 x 6,54 Millimeter bei einem Gewicht von 555 Gramm.

Oneplus Pad mit Dimensity-9000-Chip und angepasstem Android

Unter der Haube des Oneplus Pad ist ein Dimensity-9000-Chip von Mediatek verbaut, der von acht Gigabyte LPDDR5-RAM und 128 Gigabyte UFS 3.1-Speicher begleitet wird. Der Akku mit 9.510 Milliamperestunden (36,99 Wattstunden) lässt sich kabelgebunden mit bis zu 67 Watt laden. Oneplus spricht von einem Standby-Betrieb von einem Monat.

Auf der Rück- respektive Vorderseite sind Kameras mit 13 und 8 Megapixeln verbaut, ferner sind Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 und ein USB-C-Anschluss an Bord.

In Sachen Software läuft auf dem Gerät Android 13, das zahlreiche speziell für Tablets optimierte Anpassungen mit sich bringt. Dazu gehören etwa eine Taskleiste und eine Multi-Window-Option für auf größere Bildschirme angepasste Apps. Auch Google will in diesem Jahr mit dem schon angekündigten Pixel Tablet wieder in den Tablet-Markt einsteigen.

Auf dem MWC 2023 in Barcelona wurde das Oneplus Pad bereits ausgestellt. Ein erster Blick auf das Tablet am gemeinsamen Stand von Oppo und Oneplus deutete auf eine ordentliche Verarbeitung, ein schnelles System als auch ein recht helles Display hin.

Das Oneplus Pad wird mit acht Gigabyte Arbeits- und 128 Gigabyte Flashspeicher auf den Markt kommen. Im Lieferumfang des knapp 500 Euro teuren* Tablets liegt offenbar noch ein Netzteil bei. Für das Zubehör fallen weitere Kosten an: Das Magnetic Keyboard schlägt mit 149 Euro, der Stylus mit 99 Euro und das Folio-Case mit 59 Euro zu Buche.

Oneplus Foldable kommt im Laufe dieses Jahres

Neben dem Tablet wird Oneplus im Laufe des zweiten Halbjahres mit einem Foldable aufwarten. Angesichts dessen, dass die Konzernmutter Oppo schon eine Weile im Foldable-Markt aktiv ist, überrascht das nicht wirklich.

Über das Foldable hat Oneplus noch nicht viel verraten. COO und Präsident von Oneplus, Kinder Liu, sagte im Zuge eines MWC-Panels, dass das erste Foldable eine hohe und flüssige Performance besitze, wie sie für Oneplus typisch sei. Ferner wolle der Hersteller „ein Gerät auf den Markt bringen, das an der Spitze des heutigen faltbaren Marktes steht“, so Liu weiter.

Abseits des Tablets und der Foldable-Ankündigung teilte Oneplus den Plan mit, in den nächsten drei bis fünf Jahren „ein stärkeres intelligentes Ökosystem aufzubauen, um sein charakteristisches schnelles und reibungsloses Erlebnis in breitere Kategorien zu bringen“. Durch die „Schaffung dieses Ökosystems wird es OnePlus ermöglichen, eine nahtlose Verbindung zwischen OnePlus-Geräten, wie Smartphones, Tablets, Wearables, Fernsehern und anderen Internet-of-Things-Geräten, herzustellen“.

Wie die Smartphones dürften wir in Deutschland das Foldable allerdings nicht zu Gesicht bekommen, wenn die Patenprobleme mit Nokia weiter anhalten.

