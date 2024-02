Apple Watch: Mit diesen 20 Apps holt ihr mehr aus eurer Smartwatch

Mit der Apple Watch SE, der Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2 bietet der Computerkonzern aus Cupertino derzeit drei Varianten seiner Smartwatch an. Während die Apple Watch Ultra 2 mit ihrem besonders großen Display und robusterem Gehäuse punktet, richten sich die Series 9 und die SE eher an preisbewusste Smartwatch-Käufer:innen.

Gemeinsam haben alle drei Modelle, dass sie erst dann wirklich Spaß machen, wenn ihr die richtigen Apple-Watch-kompatiblen Apps installiert. Im Folgenden wollen wir euch daher 20 besonders praktische Begleiter für euer Handgelenk vorstellen.

Die besten Fitness-Apps für die Apple Watch

Strava: Die perfekte Apple-Watch-App für Fitness-Fans

Strava kombiniert Fitness-Tracking mit Social-Media-Elementen. Die iOS-App arbeitet auch gut mit der Apple Watch zusammen und zeigt euch dort beim Laufen oder Fahrradfahren alle wichtigen Informationen wie Distanz oder Herzfrequenz an.

Komoot: Die Apple-Watch-App für eure nächste Fahrradtour

Wer gerne Fahrradtouren macht oder wandert, für den könnte Komoot eine tolle Hilfe sein. Die App unterstützt euch dabei, interessante Touren oder Wanderwege zu finden. Dank Offline-Navigation seid ihr auch nicht auf eine aktive Internet-Verbindung angewiesen.

Nike Run Club: Gratis-App für alle Läufer

Mit Nike Run Club bietet der bekannte Sportbekleidungshersteller eine kostenlose App für Läufer an, die sich hinter der kostenpflichtigen Konkurrenz nicht verstecken muss. Über die „Mein Coach“-Funktion bietet euch die App Trainingspläne, die Einsteiger und Fortgeschrittene zu Höchstleistungen antreiben sollen.

Nike Training Club: Fitness am Handgelenk

Wer es weniger mit dem Laufen hat, aber trotzdem fit bleiben will, dem bietet Nike mit der Training-Club-App eine weitere interessante Gratisanwendung an. Hier findet ihr Übungsanleitungen für Yoga, Kraft- und Ausdauertraining.

Die besten Apple-Watch-Apps zum Verreisen

Citymapper: Apple-Watch-App für die Fahrt mit den Öffis

Alle, die in Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Dortmund, Nürnberg, Hannover, Bremen, Mannheim oder dem Rhein-Ruhrgebiet wohnen, sollten sich Citymapper einmal anschauen. Die App navigiert euch zielsicher durch die öffentlichen Verkehrsmittel ausgewählter Städte. Abgesehen von deutschen Städten werden auch viele internationale Metropolen wie London, Paris, New York oder Tokyo unterstützt.

Google Maps gibt es auch als Apple-Watch-App

Google Maps war eine der ersten Apps, die es für die Apple Watch gab. 2017 zog der Suchgigant dann jedoch überraschend den Stecker und beerdigte die Watch-Unterstützung. Drei Jahr später hatte man bei Google aber offenbar ein Einsehen: Seit September 2020 navigiert euch Google Maps jetzt auch wieder am Handgelenk durch die Straßen. Über die Apple Watch stehen zwar nur die grundlegenden Funktionen bereit, um zum geplanten Ziel zu gelangen, reichen die Angaben aber allemal.

Flighty: Die perfekte Apple-Watch-App für Vielflieger

Flighty ist vor alle für Vielflieger interessant, die aktuelle Informationen zu ihrem Flug direkt am Handgelenk verfolgen wollen. Hier seht ihr dann beispielsweise die anvisierte Startzeit oder auch etwaige Verspätungen. Außerdem zeigt euch die App am Flughafen auch euer Gate oder die Sitznummer an.

iTranslate: Apple-Watch-App statt Sprachschule

Wer viel im Ausland unterwegs ist, der könnte Gefallen an iTranslate finden. Die App unterstützt eine ganze Reihe von Sprachen und lässt sich auch über die Apple Watch nutzen. Mittlerweile gibt es auch einen Offline-Modus – das schützt euch im Ausland vor horrenden Roaming-Gebühren.

Miniwiki: Wikipedia am Handgelenk dank Apple-Watch-App

Mit Miniwiki könnt ihr von eurem Handgelenk aus auf Wikipedia zugreifen. Die App verfügt über eine Suchfunktion und ihr könnt auch Lesezeichen ablegen. Der eigentliche Clou ist aber die Nearby-Funktion. Über die könnt ihr direkt auf alle Wikipedia-Artikel zugreifen, die Orte in eurer direkten Umgebung beschreiben.

Die besten Apple-Watch-Apps für produktiveres Arbeiten

1Password: Alle Passwörter am Handgelenk

Den Passwortmanager 1Password dürften einige von euch bereits kennen. Dank Apple-Watch-Unterstützung könnt ihr damit auch wichtige Pin-Codes oder Passwörter von eurem Handgelenk aus abrufen. Dabei könnt ihr selbst bestimmen, welche Passwörter ihr auf der Uhr verfügbar machen wollt. Neben Passwörtern könnt ihr dort beispielsweise auch die Zahlenkombination eures Fahrrads abspeichern. Die App selbst kann wiederum ebenfalls über einen Zahlencode geschützt werden.

Keynote: Präsentationen mit der Apple-Watch-App steuern

Ja, wir haben auch die Präsentations-App von Apple hier aufgeführt. Denn in Kombination mit einer Apple Watch könnt ihr damit bequem durch eure Folien navigieren.

Todoist: Aufgabenverwaltung für die Smartwatch von Apple

Auch die beliebte To-do-Listen-Software Todoist unterstützt Apples Smartwatch. Wer sie einsetzt, kann direkt am Handgelenk erledigte Aufgaben abhaken und neue hinzufügen. Außerdem kann euch die Apple Watch mit der App auch an nahende Deadlines erinnern.

IFTTT: Apple-Watch-App verbindet all eure Dienste

IFTTT steht für „If this then that“ – übersetzt: falls dies, dann das. Der Automatisierungsdienst verbindet alle erdenklichen Onlinedienste und IoT-Geräte miteinander. Über die dazugehörige Apple-Watch-App könnt ihr virtuelle Buttons definieren, die dann bei Betätigung alle möglichen Aufgaben für euch erledigen. Zum einen könntet ihr damit also beispielsweise smarte Glühbirnen an- oder ausschalten. Zum anderen könntet ihr damit aber beispielsweise auch den aktuellen Bitcoin-Kurs oder andere aktuelle Informationen abrufen.

Spaß und Unterhaltung: Die besten Apple-Watch-Apps für die Freizeit

Pillow Automatic Sleep Tracker: Endlich richtig schlafen

Apps zur Schlafüberwachung gibt es eine ganze Reihe für die Apple Watch. Ein empfehlenswerter Vertreter aus dieser Kategorie ist die App Pillow. Sofern ihr eure Apple Watch beim Schlafen anlasst, erfasst Pillow automatisch euren Schlaf und analysiert ihn. Die App legt das Ergebnis zur Auswertung über den ebenfalls erfassten Herzrhythmus. Pillow arbeitet mit Apple Health zusammen und stellt die Informationen zu eurem Schlafrhythmus auch dort zur Verfügung. Der Datenaustausch funktioniert automatisch. Wer möchte, der kann außerdem die gruseligen Geräusche aufzeichnen, die wir so im Schlaf von uns geben, und sie sich anschließend anhören.

Selbst der größte Fußball-Fan kann manchmal aufgrund beruflicher oder privater Verpflichtungen nicht das Spiel seiner Mannschaft live verfolgen. In dem Fall eignet sich die App Onefootball als Alternative. Mit einem dezenten Blick auf euer Handgelenk bleibt ihr informiert, ohne euren wichtigen Termin sausen zu lassen.

Shazam: Wie hieß noch mal der Song?

Zu Shazam brauchen wir vermutlich nicht mehr viel sagen. Die App erkennt für euch, welcher Song gerade gespielt wird, und nennt euch den Musiker und den Songtitel. Dank Apple-Watch-Unterstützung müsst ihr dafür nicht einmal mehr euer iPhone aus der Tasche holen.

Tune In Radio: Radio auf der Apple Watch

Mit Tune In Radio könnt ihr Radiostationen aus aller Welt hören. Ein Blick auf eure Apple-Watch und ihr habt immer auf dem Schirm, welche Station oder welchen Podcast ihr gerade hört.

Pocket Casts: Beliebter Podcatcher als Apple-Watch-App

Pocket Casts ist eine der beliebtesten Podcasts-Apps abseits von Apples eigenem Podcatcher. Praktisch ist die Apple-Watch-App von Pocket Casts vor allem dann, wenn ihr ein bezahltes Plus-Abonnement bei dem Anbieter habt. Denn dann könnt ihr Podcasts direkt auf eure Smartwatch herunterladen und auch darüber hören. Ohne Plus-Abo dient die Watch-App lediglich zur Steuerung der dazugehörigen iPhone-App.

Buy Me a Pie: Einkaufszettel als Apple-Watch-App

Die Einkaufslisten-App gibt es in Varianten für das Web, Android und iOS. Dank Apple-Watch-Unterstützung könnt ihr eure Einkaufsliste bequem über die Smartwatch abrufen und habt so beide Hände frei, um die gewünschten Produkte in den Wagen zu laden.

Snappy Word: Zocken auf der Apple Watch

Klar: Eine Alternative zur Nintendo Switch oder gar Playstation 5 ist die Apple Watch nicht. Es gibt aber tatsächlich eine Reihe von Games für den kleinen Handgelenkcomputer. Ein simples, aber dennoch spaßiges Beispiel ist Snappy Word. Bei dem Spiel müsst ihr aus jeweils vier angezeigten Buchstaben ein Wort bilden – und zwar bevor der Timer abläuft.

Letztes Update des Artikels: 5. Februar 2023

