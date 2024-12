Apple Watch Ultra 3: Dieses iPhone-Feature könnte auf die Smartwatch kommen

Nach einer Upgrade-Pause im Jahr 2024, in dem die Apple Watch Ultra 2 nur mit einer neuen Farboption versehen wurde, soll es 2025 eine dritte Generation der robusten Apple-Uhr geben. Die Watch Ultra 3 könnte einem Bericht zufolge eine lebensrettende Funktion und weitere neue Features erhalten.

Apple Watch Ultra 3 könnte die erste Smartwatch mit Satellitenanbindung werden

Wie der Bloomberg-Reporter Mark Gurman berichtet, plant Apple mit der Watch Ultra 3 die Einführung der Möglichkeit, Textnachrichten über Satellit zu versenden. Diese Funktion hatte der Hersteller 2022 mit dem iPhone 14 eingeführt und dient in erster Linie dazu, in Notfällen Hilfe zu rufen, wenn weder Mobilfunk noch WLAN verfügbar sind.

Die Watch Ultra 3 wäre die erste Uhr des Herstellers, die mit einer Satellitenverbindung ausgestattet würde. Die Watch Series 11 scheint dieses Feature nach jetzigem Stand nicht zu erhalten. Das verwundert indes kaum, da das Ultra-Modell spezifisch für Outdoor-Aktivitäten konzipiert wurde und eine längere Akkulaufzeit als die schlankeren Modelle besitzt.

Wie Gurman betont, wäre die Watch Ultra 3 die erste Consumer-Smartwatch mit Satelliten-Anbindung. Outdoor-Fans benötigen hierfür derzeit entweder ein entsprechendes Smartphone oder spezielle Geräte.

Apple Watch Ultra 3 soll Blutdrucksensor für Hochdruck-Warnungen erhalten

Wie Gurman schreibt, könnte Apple die schon für 2024 erwartete Blutdruckmessung in die Apple Watch bringen. Der Konzern arbeitet dem Bericht zufolge eifrig an der Funktion und will sie in die Watch Ultra 3 integrieren.

Damit folgt Apple den Mitbewerbern wie Samsung und Huawei: Samsung hatte diese Funktion schon 2020 mit der Galaxy Watch 3 eingeführt. Huawei folgte 2022 mit der Watch D.

Ähnlich wie bei der Schlafapnoe-Funktion für die Watch Ultra 2 und Series 10 wird Apple wohl keine konkreten Daten ausgeben. Statt systolischem und diastolischem Blutdruck soll die Watch nur einen Trend des aktuellen Blutdrucks anzeigen und die Träger:innen warnen, dass sie möglicherweise an Bluthochdruck leiden. Die App würde dazu auffordern, einen Arzt aufzusuchen oder ein handelsübliches Blutdruckmessgerät zu benutzen.

Mit diesem Verfahren dürfte der Hersteller sicherer fahren als Samsung, wie Gurman meint: Denn die Blutdruck-Funktion von Samsungs Galaxy Watch muss regelmäßig kalibriert werden und sieht sich dadurch Kritik ausgesetzt, tendenziell ungenaue Werte auszugeben.

5G statt LTE: Intel fliegt wohl auch aus der Apple Watch

Sowohl für die Watch Ultra 3 als auch die Series 11 soll Apple ein Update des Mobilfunkmodems planen. Derzeit verfügen die Uhren lediglich über LTE- oder 4G-Funkmodems, die noch von Intel bezogen werden.

Intel scheint mit der nächsten Generation aus den Smartwatches zu fliegen. Laut Gurman will Apple auf Mediatek als Lieferanten für die Funkchips setzen, mit denen dann auch Zugriff auf schnelleres 5G nutzbar sein soll.

Mit diesem Schritt würde Apple die Kooperation mit Intel weiter reduzieren. Ende 2020 verabschiedete Apple sich bekanntlich von den Prozessoren für Macs und setzt stattdessen auf eigene ARM-Chips der M-Serie.

Unabhängig von der erwarteten Mediatek-Partnerschaft entwickelt Apple ein eigenes Modem für das iPhone und andere Geräte. Mit diesem will Apple sich von Qualcomm unabhängiger machen. Es gebe dem Bericht zufolge derzeit keine konkreten Pläne, die eigenen Modems in der Apple Watch zu verwenden.

Apple Watch Series 11 und 3 Ultra im Herbst 2025 erwartet

Bis die nächste Smartwatch-Generation von Apple vorgestellt wird, dauert es noch: In der Regel aktualisiert der Hersteller die Watch-Modelle zusammen mit neuen iPhones im September.

Im September 2025 können wir daher neben dem iPhone 17 auch die Apple Watch Series 11 und Watch Ultra 3 erwarten. Das neue Apple-Produktjahr 2025 dürfte im März starten und neben dem iPhone SE 4 ein aktualisiertes Budget-iPad sowie Macbook Air mit M4-Chip erwarten.

