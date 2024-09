Nach der Apple Watch Series 8 und Watch Series 9 (unser Test), die kaum neue Funktionen mit sich brachten, soll 2024 mit der Watch X oder Series 10 ein großes Update der Smartwatch erfolgen. Neben einem vage erwarteten Redesign ist auch vom Einzug neuer Funktionen die Rede, die zum Teil schon seit Jahren durch die Gerüchteküche geistern. Auch über die Watch Ultra 3 kursieren Gerüchte.

Apple Watch X mit erstem großen Redesign?

Zum zehnjährigen Jubiläum der Apple Watch – die erste Ausgabe wurde 2014 vorgestellt – wird von einigen Insidern in diesem Jahr ein großes Redesign erwartet. Über eine komplett überarbeitete Apple Watch wurde bereits mit der Series 7 spekuliert, doch daraus wurde bekanntlich nichts.

Anlässlich des runden Geburtstags könnte Apple sich ähnlich wie beim iPhone X dazu hinreißen lassen, die Smartwatch aufzufrischen. Vielleicht wird die Uhr tatsächlich das vor Jahren durchgesickerte Design mit flachen Gehäuserändern erhalten – vielleicht lag der Leaker John Prosser damals auch komplett daneben.

Nun heißt es indes, dass wir im September endlich mit einem größeren Update rechnen können: Die Gehäuse sollen dünner werden und die Displays anwachsen: Das 41-Millimetergehäuse soll auf 45-Millimeter wachsen und das 45-Millimeter-Modell auf 49 Millimeter. Die neue, schlankere Form der Uhren könnte bedeuten, dass es ein neues Bandsystem gibt, das mit der bisherigen Lösung inkompatibel sein könnte.

Ob ein solches System zum Einsatz kommen wird, ist nicht vollkommen gesichert. Laut Bloomberg-Reporter Mark Gurman zieht Apple angeblich „alle Arten von radikalen Lösungen in Betracht, um die Watch dramatisch zu überarbeiten“. Vorteil eines magnetischen Systems sei unter anderem, dass mehr Raum für einen Akku und damit mehr Laufzeit geschaffen werden könnte, so die Gerüchte.

… oder „nur“ dünner und mit größerem Display?

91 Mobile behauptet, dass die Renderings eine größere Watch mit einem Zwei-Zoll-Display zeigen. Damit wäre die Watch nicht nur größer als die aktuelle große Apple Watch Series 9 mit 1,7-Zoll-Display, sondern auch als die Apple Watch Ultra 2, die eine Displaygröße von 1,93 Zoll aufweist.

Trotz des größeren Bildschirms könnte die größere Watch 10 hinsichtlich der Abmessungen dennoch kompakter sein als die Watch Ultra, so die Quelle. Zudem deuten die Renderbilder an, dass uns der bisherige Armband-Verschluss erhalten bleiben könnte.

Apple Watch X oder Series 10 angeblich mit Blutdrucküberwachung

Ob es ein neues, „radikales“ Design geben wird, ist also noch umstritten, sodass wir gespannt auf die Vorstellung der neuen Uhren blicken können. Abseits des Designs kursieren weitere spannende Berichte über mögliche Funktionen. So soll die nächste Watch-Generation die seit einer Weile erwartete Blutdrucküberwachung und eine Schlafapnoe-Erkennung an Bord haben. Das will der in der Regel gut informierte Bloomberg-Reporter Mark Gurman von Insidern erfahren haben.

Laut Gurman arbeitet Apple schon seit mindestens vier oder mittlerweile sogar fünf Jahren an der Blutdruckmessung am Handgelenk. Ähnlich wie weitere Funktionen der Apple Watch soll sie Nutzer:innen (zunächst) nicht die konkreten Messwerte anzeigen. Anstelle von systolischem und diastolischem Blutdruck zeige die Watch nur einen „Trend“ des aktuellen Blutdrucks an und könne die Träger:innen warnen, möglicherweise an Bluthochdruck zu leiden, und sie dazu auffordern, eine:n Ärzt:in aufzusuchen oder ein handelsübliches Blutdruckmessgerät zu benutzen.

Wie Gurman schreibt, arbeite das Unternehmen parallel an einer Folgeversion, die präzisere Angaben machen könne. Diese soll zusätzlich mit einem Blutdruck­tagebuch gekoppelt sein, sodass Nutzer:innen notieren können, in welcher Situation Bluthochdruck auftrat.

Apple Watch Series 10 soll auch Schlafapnoe feststellen können

Neben der Blutdruckmessung könnte die nächste Apple-Watch-Generation ein System zur Erkennung von Schlafapnoe erhalten. Laut Bloomberg soll es mit der Apple Watch dann möglich sein, die Schlaf- und Atemgewohnheiten einer Person zu überwachen, um vorherzusagen, ob eine Person an einer Atemaussetzung während des Schlafs leide. Falls dies festgestellt werde, soll die Health-App oder eine ganz neue App Nutzer:innen nahelegen, eine:n Ärzt:in aufzusuchen. Andere Smartwatches wie die Pixel Watch 2 (Test) oder Samsungs Galaxy Watch 6 unterstützen dieses Feature bereits.

Zusätzlich zu den kolportierten neuen hardwareseitigen Funktionen bereite der Konzern auch einen kostenpflichtigen Gesundheits-Coaching-Service vor, der 2024 starten könnte. Der neue Abodienst soll Nutzer:innen personalisierte Gesundheitsberatung sowie Aktivitäts- und Ernährungs­empfehlungen bieten, heißt es.

Eine angeblich in Entwicklung befindliche Funktion zur nicht invasiven Blutzuckermessung ist derweil wohl noch nicht sehr weit fortgeschritten. Zuletzt hieß es im Februar 2023, dass der Hersteller diese Funktion weiterhin entwickle, aber langsam vorankomme. Laut dem Bericht sei Apples Glukose­mess­system noch in der Proof-of-Concept-Phase und ein Prototyp mit entsprechender Technik noch in etwa so groß wie ein iPhone.

Apple Watch 10: S10-Chip womöglich identisch mit S9

Was die weitere Ausstattung angeht, könnte Apple die Displays eine Spur heller machen und sie so auf das Niveau der Watch Ultra 2 mit 3.000 Nits bringen. Der Bildschirm der Series 9 kommt derzeit auf 2.000 Nits. Ein solcher Schritt wäre nicht vollkommen unüblich für Apple.

Beim Chip, der S10 heißen dürfte, dürfte es keine allzu großen Sprünge geben, denn erst bei der Series 9 und der Ultra 2 gab es eine aktualisierte Chipgeneration, die auf einer Vier-Nanometer-Architektur basiert. In der Regel nutzt Apple seine Uhren-Chips für mehrere Generationen und passt ihre Bezeichnung dabei lediglich an die Watch-Generationen an.

Was ist mit der Apple Watch Ultra 3?

Für die Watch Ultra der dritten Generation erwarten wir kein so großes Designupdate wie bei der Watch 10/X. Denn die Kategorie ist noch recht frisch und wurde erst 2022 eingeführt. Allerdings könnte Apple auch hier ein neues Verschlusssystem und einen größeren Akku einsetzen, so die vagen Gerüchte.

Falls Apple der Watch 10 ein größeres Display verpassen sollte, könnte dies auch bei der Watch Ultra 3 geschehen. Gerüchte über ein größeres Display für das Modell kursieren schon seit einer Weile. Laut dem Analysten Jeff Pu, der für die Haitong International Securities Group Limited im Bereich Tech-Research arbeitet, könnte Apple das Ultra-Modell mit einem 2,1-Zoll-Display bestücken, wodurch die Bildschirmfläche im Vergleich zur aktuellen Version vergrößert wird.

Die aktuelle Version besitzt eine Diagonale von 1,93 Zoll. Ein größeres Display bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass die gesamte Uhr größer wird, denn Apple könnte auch einfach die Bezel, also die Einfassung, verkleinern.

Ältere Gerüchte, denen zufolge Apple bei der Watch Ultra 3 auf Micro-LED-Displays setzen könnte, scheinen sich nicht zu bewahrheiten. Denn entsprechende Entwicklungen hat Apple laut Bloomberg aufgegeben. Dieser Entschluss hatte zur Folge, dass Auftragsfertiger Osram nun offenbar ein neues Werk für 800 Millionen Euro vergebens gebaut hat, so das Handelsblatt.

Hinsichtlich der Sensoren wird Apple mit hoher Wahrscheinlichkeit die gleichen verbauen, die für die Watch 10 vorgesehen sind. Es wäre durchaus seltsam, wenn das teurere Modell mit weniger Funktionen als die Nicht-Ultra-Watches daherkäme.

Apple Watch Series 10 und Ultra 3: Wann erscheinen die neuen Smartwatches?

Wie bei den iPhones verfolgt Apple bei der Apple Watch einen festen Zyklus: Sie wird seit Jahren stets im Laufe des Septembers vorgestellt. Entsprechend können wir davon ausgehen, dass die Watch X, begleitet von der Ultra 3, im Herbst vorgestellt wird. Gleichzeitig können wir mit einer neuen Watch SE rechnen, die womöglich das Design der Watch 8 und 9 erhalten könnte. Wie es um den Sensorumfang des SE-Modells bestellt ist, lässt sich schwer sagen. Sicher ist jedoch, dass sie nicht so viele Sensoren erhalten wird wie die Topmodelle.

Wie in den Jahren zuvor wird Apple zusammen mit den Watches auch die nächste iPhone-Generation enthüllen. Was in iPhone 16 und 16 Pro stecken dürfte, haben wir für euch in einem weiteren Round-up zusammengefasst.