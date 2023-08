Das Pixel 8 kommt: Google lädt zum Event und stichelt ein wenig gegen das iPhone

Nur einen Tag nach der Ankündigung des großen iPhone-Events am 12. September 2023 liefert Google seinen eigenen Termin für das Pixel-Event. Google-Fans sollten sich den 4. Oktober freihalten.

Pixel- versus iPhone-Event: Google stichelt gegen Apple

Google ist hinsichtlich seiner Produktneuvorstellungen oft recht forsch bei der Sache: So zeigte der Hersteller das Design des Pixel 4 (Test) von 2019 und auch das des Pixel 7 Pro (Test) im vergangenen Jahr schon Monate vor der offiziellen Präsentation. Beim Pixel Tablet lag zwischen erstem Teaser und Marktstart gar über ein Jahr. Das nun verkündete Pixel-Event ist zwar nur etwa fünf Wochen entfernt, dennoch ist eine so frühe Ankündigung für die Branche eher selten.

Dass Google sein Event so früh kommuniziert, scheint durchaus direkt mit Apple und dem iPhone 15 zu tun zu haben. Denn ein kurzer Clip, in dem ein iPhone und ein Pixel-Smartphone die Protagonisten in einem Spa sind, spielt auf den Konkurrenzkampf zwischen Android und iOS an. Jedes Jahr seit 16 Jahren müsse man immer wieder etwas Neues aus dem Hut zaubern, was mit der Zeit immer schwieriger werde, sagt das iPhone.

Aber es habe noch ein paar Tricks im Ärmel, ergänzt das iPhone mit einer Gurkenscheibe vor der rückseitigen Kamera. Daraufhin fragt das ebenso eine Gurkenscheibe tragende Pixel-Phone: „Die da wären?“ – „Das ist noch geheim“, entgegnet das iPhone darauf. „Aber du wirst es sehr bald USB-sehen.“ (im Englischen: „You’ll be USB-C-eing soon“) „Du bekommst endlich einen USB-C-Ladeanschluss?“, fragt das Pixel. „Woher weißt du das?“ – „Zufallstreffer“, erwidert das Pixel.

Es ist nicht der erste Clip, in dem Google sich über das iPhone lustig macht. Schon vor Monaten lieferte das Unternehmen erste Videos, in denen das „smarte“ Pixel gegen das „dumme“ iPhone stichelt – um damit eigene besondere Features zu bewerben.

Ob solche Clips Kund:innen zum Kauf eines Pixel-Smartphones anstelle eines iPhones animieren, ist fraglich. Unterhaltsam sind sie aber durchaus.

Google-Event mit mehr als dem Pixel 8 (Pro)

Dass Google neue Pixel-8-Modelle in der Pipeline hat, ist sicher. So sind schon viele Ausstattungsmerkmale durchgesickert. Google hat zudem selbst ein Bild des Pixel 8 Pro veröffentlicht und dann wieder offline genommen.

Ebenso können wir mit einem Nachfolger der Pixel Watch (Test) rechnen. Die Pixel Watch 2 dürfte ähnlich aussehen wie die erste Generation, könnte aber etwas flacher sein. Zudem wird sie wohl über eine längere Laufzeit verfügen, was einem moderneren Chip zu verdanken ist.

Das Pixel-Event wird am 4. Oktober voraussichtlich ab 19 Uhr (MESZ) veranstaltet. Die ausgewählte US-Presse ist zu einer Vorort-Veranstaltung in New York geladen worden. Wir werden über das Google-Event wie auch die Vorstellung des iPhone 15 und weiteren Neuheiten zeitnah für euch berichten.