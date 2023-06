Überraschende Updates für iPhones, iPads, Macs und Watches: Apple behebt mit den Systemaktualisierungen zwei wichtige Korrekturen für Sicherheitslücken. Laut Apple richten sich die Updates nicht nur an Geräte mit aktueller Software, sondern auch an solche mit älteren iOS-Versionen.

Laut Apple werden mit den Updates aktiv ausgenutzte Sicherheitslücken behoben, weshalb Nutzer:innen die Aktualisierungen schleunigst einspielen sollten.

Die Bugs im Kernel und der WebKit-Browser-Engine sollen das Einschleusen von Schadcode und die Komplettübernahme der Geräte ermöglichen. Diese Sicherheitslücken wurden unter anderem von Sicherheitsforscher:innen des Softwareunternehmens Kaspersky entdeckt und gemeldet. Über die Lücken konnte offenbar die Überwachungssoftware TriangleDB eingeschleust werden.

Sicherheitspatches auch für ältere Geräte

Das Update auf iOS 16.5.1 ist laut Apple für das iPhone 8 und neuere Geräte verfügbar, während für ältere iPhones und iPads, die nicht mit iOS 16 kompatibel sind, die Versionen iOS 15.7.7 und iPadOS 15.7.7 bereitgestellt werden. Dazu gehören etwa die sieben und acht Jahre alten iPhone-Modelle 7 und 6s.

Auch für Desktop-Macs und Macbooks liefert das Unternehmen entsprechende Patches in Form von macOS 13.4.1 Ventura, macOS 12.6.7 Monterey und macOS 11.7.8 Big Sur aus. Auch für Apple Watches steht der Bugfix mit den Versionen watchOS 9.5.2 und watchOS 8.8.1 bereit. Letzteres Update richtet sich an die in 2022 aus dem Programm genommene Apple Watch Series 3.

iOs 16.5.1 behebt USB-Kamera-Adapter-Fehler

Neben den Sicherheitspatches beheben die Updates auf iOS 16.5.1 und iPadOS 16.5.1 außerdem einen Fehler, der dazu geführt hat, dass Apples Lightning-auf-USB-3-Kamera-Adapter nach der Installation von iOS 16.5 nicht länger funktionierte.

Der Dongle wird über Lightning an ein iPhone oder iPad angeschlossen und verfügt über einen integrierten USB-A-Anschluss, über den bei Bedarf diverses Zubehör an ein iPhone oder iPad angeschlossen werden kann.

iOS 17 Beta 2 ist auch draußen

Parallel zu den wichtigen Sicherheitspatches hat Apple eine zweite Entwicklerversion von iOS 17 veröffentlicht. Das Update soll einige Fehler beheben und zahlreiche kleinere Änderungen mit sich bringen. Diese können bis zum finalen Release erneut angepasst werden.

Die finale Version von iOS 17 wird im Laufe des Septembers erwartet; im Juli wird Apple für Neugierige eine erste öffentliche Beta des großen Updates bereitstellen. Diese dürfte etwas stabiler sein als die Entwicklerversion, die neuerdings kostenlos ausprobiert werden kann.

