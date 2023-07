iOS 17 und macOS Sonoma: Große Updates für iPhones und Macs schon jetzt ausprobieren

iOS 17 ist im Zuge der WWDC 2023 offiziell angekündigt worden. Seitdem steht für Entwickler:innen eine Vorabversion zum Ausprobieren bereit, die seitdem schon dreimal aktualisiert wurde. Zur Ankündigung des Updates versprach Apple, im Juli 2023 eine öffentliche Beta zu veröffentlichen, die nun auch freigegeben wurde.

iOS 17 Public Beta: Stand-by-Funktion und mehr zum Ausprobieren

Mit der öffentlichen Beta will Apple die neuen Updates einer breiteren Massen an neugierigen Nutzer:innen anbieten, damit sie sich mit den neuen Funktionen vertraut machen können. Auf der anderen Seite nutzt Apple diese Versionen auch dazu, um mehr Feedback zu Bugs und Fehlern einzuholen, damit die Updates im Herbst dann möglichst fehlerfrei für alle mit iOS 17 kompatiblen iPhones bereitgestellt werden können.

Auch wenn es einigen sicherlich in den Fingern juckt, die neuen iOS-17-Funktionen wie den Stand-by-Modus, die neuen Poster in der Telefon-App und mehr auszuprobieren, sollte nicht vergessen werden, dass es sich immer noch um eine Betaversion handelt. Das bedeutet, dass nicht alles so funktionieren könnte, wie es sollte, und einige Features noch fehlerbehaftet sind. Entsprechend solltet ihr euch genau überlegen, ob ihr das Update auf eurem Daily-Driver installiert. Wir raten tendenziell davon ab.

Falls ihr die neue Version dennoch ausprobieren wollt, legt vor der Installation ein Backup an.

iPadOS 17 und macOS Sonoma stehen ebenfalls als Public Betas bereit

Neben iOS 17 hievt Apple auch seine weiteren neuen OS-Versionen in die öffentliche Beta. So könnt ihr etwa unter anderem Apple-Health auf dem iPad nutzen oder Live-Aktivitäten als Widgets auf den Homescreen legen und mehr. Als praktisch dürften sich außerdem die interaktiven Widgets erweisen, mit denen sich Licht oder Musik steuern lassen.

Mit watchOS 10 wird derweil die Art der Watch-Bedienung überarbeitet und Widgets in den Vordergrund gestellt. Auch bei macOS Sonoma spielen Widgets eine neue Rolle.

Für die Installation der Public Betas müsst ihr seit iOS 16.4 vorab keine Profile mehr herunterladen. Stattdessen findet ihr in allen Systemen unter Einstellungen > Allgemein > Softwareupdate den Reiter Beta-Updates. Hier wählt ihr jeweils die entsprechende Public Beta aus.

