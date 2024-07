Macbook Air mit M2, Airpods Pro 2 und mehr: Diese Apple-Deals zum Amazon-Prime-Day lohnen sich

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Anlässlich der Prime Days am 16. und 17. Juli 2024 bietet Amazon alle möglichen Technikprodukte zu reduzierten Preisen an. Sicher: Nicht jedes Prime-Day-Angebot lohnt sich, denn die Preisnachlässe halten sich bei vielen Produkten trotz des roten Fähnchens in Grenzen. Andere sind aber durchaus einen Blick wert.

Vor allem bei Apple-Produkten ist die Ausbeute meist mäßig. Ein paar Schnäppchen haben wir dennoch auftreiben können.

Apple Macbook Air M2 unter 1.000 Euro

Wer auf der Suche nach einem neuen Macbook ist, für den lohnt sich ein Blick auf das Macbook Air 2022 mit 13-Zoll-Display und M2-Chip. In unserem Test hat es eine sehr gute Figur gemacht und obwohl es bereits einen Nachfolger in Form des Air mit M3-Chip gibt, ist die Leistung mehr als ausreichend.

Das Modell in Mitternachtsblau mit acht Gigabyte Arbeitsspeicher und 256 Gigabyte SSD-Speicher wird bei Amazon für nur 919 Euro angeboten, die anderen Farbvarianten kosten knapp 950 Euro. Apple selbst verlangt für das Modell knapp 1.200 Euro.

Apple Macbook Air (2022) mit M2-Chip (Test) (13,6 Zoll): ab 919 Euro*

Auch das Modell mit M3-Chip wird etwas günstiger verkauft: Statt 1.300 Euro bei Apple kostet es bei Amazon 1.095 Euro. Das ist nach einem Blick in die einschlägigen Preisvergleiche ein durchaus guter Deal für das neueste Modell.

Apple Macbook Air (2022) mit M3-Chip (13,6 Zoll): ab 1.095 Euro*

Apple iPad 10 und Zubehör

Auch Apples mittlerweile kleinstes iPad (unser Test) wurde im Zuge der Amazon Prime Days im Preis gesenkt: Statt wie bisher 429 Euro bei 64 Gigabyte Speicher verlangt Amazon für das silberne Modell nur noch knapp 370 Euro. Die anderen Farben kosten 10 Euro mehr. Die silberne 256-Gigabyte-Variante kostet bei Amazon 550 statt 599 Euro. Nicht viel günstiger, aber immerhin.

Wer das Budget-iPad als Notebook-Ersatz nutzen will, kann bei Amazon für knapp 260 Euro* das kompatible Magic Keyboard Folio dazukaufen. Normalerweise liegt der Preis bei 299 Euro. Die Preisreduktion klingt nicht hoch, aber im Preisvergleich gehört das Amazon-Angebot noch zu den besseren Deals.

Airpods Pro 2 mit USB‑C-Ladegerät zum Bestpreis – und mehr

Wer schon länger mit den Airpods Pro 2 liebäugelt, sollte jetzt zuschlagen. Denn die edlen Ohrstöpsel von Apple mit USB‑C-Ladecase werden derzeit bei Amazon zum Bestpreis angeboten. Statt knapp 280 Euro, die Apple verlangt, kosten sie derzeit nur 225 Euro*.

Was noch?