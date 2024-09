macOS Sequoia: Diese neuen Mac-Funktionen müsst ihr kennen

Mit macOS Sequoia wird Apple – auch in Europa – viele KI-Funktionen auf den Desktop bringen, jedoch erst im Oktober mit Version 15.1. In diesem Artikel schauen wir uns zunächst nur die Funktionen an, die abseits von Apple Intelligence Teil des großen Updates sind. Wir haben die Wichtigsten für euch zusammengefasst.

Falls ihr wissen wollt, ob euer Mac das Update bekommt: Unser Ratgeber verrät es euch.

macOS Sequoia bringt etwas besseres Fenster-Management

Apples macOS läuft seit Jahren in puncto Fenster-Management auf dem Desktop hinter Microsofts Windows her. Mit macOS Sequoia nimmt Apple sich der Herausforderung erneut an und will Nutzer:innen, die viele Browser- oder App-Fenster gleichzeitig geöffnet haben, mit optimierten Anpassungsoptionen helfen.

Wenn ihr unter macOS 15 oder Sequoia ein Fenster an den Rand des Bildschirms zieht, schlägt das Betriebssystem automatisch eine gekachelte Position auf eurem Bildschirm vor. Das ähnelt ein wenig der „Snap“-Funktion unter Windows. Ihr könnt das Fenster an einen Platz ziehen, mehrere Fenster nebeneinander anordnen oder sie in einer der vier Ecken platzieren. Für eine schnellere Organisation können ihr auch Tastatur- und Menükürzel verwenden. Tappt ihr auf das Fenster-Vergrößern-Icon links oben in der Fensterecke und drückt dabei auf die Optionstaste, werden euch zusätzliche Positionierungsoptionen angeboten.

Schon im vergangenen Jahr brachte Apple mit macOS Sonoma eine Reihe neuer Videokonferenz-Tools, wie ein Overlay für Präsentationen und (teils eher nervige) Reaktionen und mehr. Mit Sequoia legt Apple nach: In Apps wie Facetime und Zoom habt ihr etwa Zugriff auf eine neue Vorschaufunktion, mit der ihr vorher sehen könnt, was ihr teilen wollt, bevor es andere sehen können.

Zudem ermöglicht eine neue integrierte Hintergrundfunktion, Systemhintergründe, Farbverläufe und eigene Fotos als Hintergrund für Videocalls zu verwenden. Laut Apple wird diese Funktion für Facetime und Drittanbieter-Apps wie Webex verfügbar sein.

Passwortmanager für macOS Sequoia, iOS und iPadOS 18

Apple will Nutzer:innen die Passwortverwaltung erleichtern. macOS Sequoia, wie auch iOS 18 und iPadOS 18 – erhalten eine dedizierte Passwörter-App, mit der alle Passwörter als auch WLAN-Zugänge, Passkeys und 2FA-Prüfcodes an einem Ort versammelt werden. Der Dienst synchronisiert eure Zugänge allen Apple-Geräten und kann per iCloud für Windows auf Windows-Rechnern genutzt werden.

Safari mit neuer Videofunktion und „Web-Eraser“

Apples Safaribrowser erhält unter Sequoia ein paar neue, praktische Tricks, die leider nicht alle in Deutschland funktionieren: Zwei von ihnen sind aber dennoch nutzbar. So erhaltet ihr zum einen mit „Videovorschau“ mehr Kontrolle über in Webseiten eingebundene Videos. Die Funktion ist wie die Readerfunktion links über die Adressleiste nach dem Start des Videos zu öffnen.

Damit wird der Clip in den Vordergrund gebracht, zudem könnt ihr den Clip aus der Webseite herausbewegen und schauen, während ihr auf anderen Webseiten unterwegs seid.

Nervige Webseiteninhalte lassen sich außerdem über die Funktion „Ablenkende Objekte ausblenden“ entfernen. Das Feature ist im gleichen Menü wie die Videofunktion zu finden. Aktiviert ihr sie, könnt ihr beliebige Inhalte von der Webseite „schnippsen“.

macOS Sequioa: Neue Funktionen für Nachrichten-App

Auch in der Nachrichten-App sind ein paar interessante Neuerungen zu finden, die nicht nur für macOS Sequoia bestimmt sind, sondern auch für iOS 18 und iPadOS 18. So werdet ihr etwa in der Lage sein, Texte fett, kursiv, unterstrichen und durchgestrichen zu formatieren.

Außerdem lässt sich auch ein einzelnes Wort eines Textes mit animierten Effekten versehen. Apple hat außerdem neue Tapback-Symbole hinzugefügt: Statt des traditionellen Herzens, des Daumens nach oben, des Daumens nach unten, des Fragezeichens oder des Ausrufezeichens können jetzt auch Emoji und Sticker verwendet werden. Eine weitere praktische Funktion ist die Möglichkeit, Nachrichten im Voraus zu planen.

Mathematische Notizen

Die Notizen-App stattet Apple in macOS 15 zudem mit der Möglichkeit aus, Berechnungen nicht mehr selbst zu kalkulieren zu müssen. Ihr könnt in der „mathematischen Notizfunktion“ eine Gleichung oder etwa eine Einkaufsliste mit Preisen eingeben, die dann im Text der Notiz automatisch errechnet wird. Auf iOS und iPadOS findet ihr die Funktion in der neuen Taschenrechner-App.

macOS Sequoia wird als finaler Release am 16. September freigegeben. Auch iOS 18, iPadOS 18 und watchOS 11 landen an diesem Tag auf kompatiblen Geräten.