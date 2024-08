Mars-Rover Perseverance steht vor seiner bisher größten Herausforderung

Seit Februar 2021 durchquert der Nasa-Rover Perseverance – zunächst noch mit dem Minihelikopter Ingenuity im Gepäck – den Mars-Krater Jezero. Die Hauptaufgabe ist dabei die Suche nach Anzeichen für früheres Leben auf dem Roten Planeten.

Perseverance: Gesteinsproben gesammelt

Perseverance hat zahlreiche Fotos gemacht, den Nachweis für das Vorhandensein von Wasser vor Milliarden von Jahren erbracht und eine Menge für die Forschung interessanter Gesteinsproben gesammelt. Bis diese für eine genauere Analyse zur Erde gebracht werden können, wird es allerdings noch dauern.

Die bevorstehende fünfte Mission dürfte für Perseverance aber zur bisher größten Herausforderung werden. Denn dafür soll der Mars-Rover den Rand des Jezero-Krater erklimmen, der vor Milliarden von Jahren einen riesigen See beherbergt haben dürfte, wie Gizmodo schreibt.

Heftiger Anstieg zu bewältigen

Um zum Rand des Kraters zu kommen, muss Perseverance Steigungen von bis zu 23 Grad und einen Anstieg von 300 Metern bewältigen. Der Rover sei zum Start der Kampagne jedenfalls in ausgezeichneter Verfassung, erklärt Projektmanager Art Thompson vom Jet Propulsion Laboratory der Nasa. „Das Team kann es kaum erwarten zu sehen, was sich über diesem Ort befindet“, so Thompson.

Auf dem Weg nach oben wird Perseverance zunächst auf einem „Dox Castle“ genannten Felsvorsprung Halt machen. Von dort aus geht es zur Region „Pico Turquino“ weiter. Dort erhoffen sich die Wissenschaftler:innen Hinweise auf hydrothermale Aktivitäten, also – frühere – Wasseransammlungen in Gesteinsschichten.

Spuren von Leben auf der Spur

Der „Witch Hazel Hill“, eine weitere Region, die Perseverance erkunden soll, könnte Gestein enthalten, dessen chemische Zusammensetzung auf vor Milliarden von Jahren tätige Organismen hindeuten könnte.

Erst kürzlich war Perseverance in einem „Cheyava Falls“ getauften ehemaligen Flussbett im Jezero-Krater auf einen Stein gestoßen, in dem das Bordspektrometer organische Moleküle nachweisen konnte. Auf Bildern erkannten die Forscher:innen am „Witch Hazel Hill“ diesem Gestein ähnelnde Formationen.

Hat der Rover den Kraterrand erreicht, so die Nasa, startet das nächste Abenteuer. Wir können uns also in den kommenden Wochen auf mögliche weitere spannende Entdeckungen von Perseverance freuen.