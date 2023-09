Pixel Watch 2: Funktionen der neuen Wear-OS-Smartwatch im Video geleakt

Die Pixel Watch 2 kommt am 4. Oktober zusammen mit den neuen Smartphone-Modellen Pixel 8 und 8 Pro. Nach der ersten Generation der Pixel Watch (Test) scheint Google seine Hausaufgaben gemacht zu haben und das nächste Smartwatch-Modell mit aktueller Technik zu versehen. Unter anderem soll der Hersteller mit einem frischen Chip der Pixel Watch Beine machen.

Chip der Pixel Watch 2 von Qualcomm statt Samsung

Die erste Generation der Pixel Watch schnitt in unserem Test durchaus gut ab. Jedoch kritisierten wir die eher durchwachsene Akkulaufzeit, die unter anderem auf einen vier Jahre alten Prozessor zurückzuführen war. Das soll sich mit der Watch 2 ändern, wie 9to5Google in Erfahrung gebracht haben will.

Anstelle eines Exynos-Chips von Samsung soll Google beim neuen Modell auf einen der neuesten Prozessoren der „W5“-Generation von Qualcomm setzen. Die Chipgeneration wurde zwar schon im Sommer 2022 vorgestellt, jedoch ist die erste Wear-OS-Smartwatch mit dem Snapdragon W5 Plus Gen 1 mit der Ticwatch Pro 5 vorgestellt worden.

Das SoC wird im Vier-Nanometer-Verfahren mit vier Kernen gefertigt, während der in der ersten Pixel Watch verbaute Exynos 9110 im Zehn-Nanometer-Prozess mit zwei Cortex-A53-Kernen produziert wird. Fraglich ist beim Einsatz des Qualcomm-Chips, ob Google, wie bei der ersten Pixel-Watch-Generation, einen eigenen Co-Prozessor einsetzen wird oder Qualcomms Eigenentwicklung nutzt.

Dass Google bei seinem Wearable der zweiten Generation nicht mehr auf Samsungs Exynos-Chips setzt, ist durchaus bemerkenswert. Denn die beiden Unternehmen arbeiten bei der Chipentwicklung eng zusammen, weshalb auch die Tensor-Chips möglich sind, die in den Pixel-Smartphone-Modellen 6 und 7 Pro (Test) zum Einsatz kommen. Für diese setzt Google auf Exynos-Prozessoren und passt sie nach eigenen Anforderungen mit Fokus auf KI an.

Pixel Watch 2: Neuer Chip soll mehr Laufzeit liefern

Laut 9to5Google dürfte der Wechsel nicht nur größere Auswirkungen auf die Leistung der Uhr haben, sondern er soll auch eine deutlich verbesserte Akkulaufzeit mit sich bringen. Während der Akku der Pixel Watch 2 angeblich nicht viel größer wird als der der ersten Generation, gehe Google von eine Nutzungsdauer von über einem Tag bei aktiviertem Always-on-Display (AOD) aus, heißt es. Diese Daten decken sich mit einem Bericht von 91 Mobile und Kamila Wojciechowska.

Das ist ein ansehnlicher Sprung, denn die erste Pixel-Watch-Generation schaffte gerade mal um die 24 Stunden mit deaktiviertem Always-on-Display. Das könnte bedeuten, dass die Pixel Watch 2 mit deaktiviertem AOD auf zwei Tage kommen könnte, bevor sie wieder aufgeladen werden muss. Auch das angekündigte Update auf Wear OS 4 dürfte sich positiv auf die Laufzeit auswirken.

Pixel Watch 2 wohl mit Sensoren des Fitbit Sense 2

Neben Informationen über den Prozessor sind durch 91 Mobile viele Informationen über die Gesundheits- und Fitnessfunktionen durchgesickert: Es heißt, die nächste Google-Uhrengeneration soll ähnliche Gesundheitssensoren wie das Fitbit Sense 2 an Bord haben.

Laut der Quelle gehören ein kontinuierlicher elektrodermaler Aktivitätssensor (cEDA), der für ganztägiges Stressmanagement und Tracking gedacht ist, sowie ein Hauttemperatursensor zur Ausstattung der Watch 2. Zur weiteren Ausstattung gehört ein SPo2-Sensor für die Blutsauerstoffmessung.

Google soll die Daten des cEDA-Daten und zu Herzfrequenzvariabilität, Herzfrequenz und Hauttemperatur nutzen, um Stress zu erkennen, heißt es.

Ferner wird die Pixel Watch 2 auch Fitbits Stressmanagement-System integrieren, das mithilfe von Body-Response-Tracking Stress im Körper des Nutzers oder der Nutzerin erkennt. In entsprechenden Situationen soll der oder die Benutzer:in aufgefordert werden, die aktuelle Stimmung zu protokollieren, und erhält daraufhin Vorschläge „für eine Intervention wie eine geführte Atemübung oder einen Spaziergang“, so die Quelle.

Neue Fitnessfunktionen für die Pixel Watch 2 erwartet

Ebenso ziehen neue Fitnessfunktionen ein: Die Pixel Watch 2 soll „sieben gängige Workouts erkennen, darunter Laufen und Radfahren im Freien“. Sie sendet auch automatische Erinnerungen zum Starten und Beenden des Trainings für diese Workouts. Eine weitere Fitnessfunktion ist das Tempotraining, das euer Tempo unter Kontrolle hält, schreibt 91 Mobile unter Berufung auf Kamila Wojciechowska.

Ähnlich wie die Apple Watch erhalte die Pixel Watch 2 neue Sicherheitsfunktionen: Mit „Safety Check“ können Nutzer:innen einen Timer für bestimmte Situationen festlegen. Sobald der Timer abgelaufen ist, fordert die Uhr den Nutzer auf, zu bestätigen, ob es ihm gut geht oder ob er seinen Standort teilen oder den Notdienst kontaktieren möchte. Erfolgt keine Antwort, wird die „Notfallfreigabe“ ausgelöst, die den Standort und die Situation in Echtzeit mit Notfallkontakten teilt. Die Notfallfreigabe kann auch separat mit Kontakten verwendet werden, damit diese euren Echtzeit-Standort kennen. Mit dieser Funktion können auch „medizinische Informationen“ an Notdienste weitergegeben werden.

Pixel Watch 2 wird am 4. Oktober vorgestellt

Die neue Generation der Pixel Watch wird garantiert am 4. Oktober vorgestellt. Das hat Google bereits selbst im hauseigenen Store bestätigt. Wie teuer die Watch 2 wird, ist zwar noch ungewiss, wir gehen aber davon aus, dass sie sich im gleichen Preissegment wie die erste Pixel Watch bewegt und damit ab 380 Euro zu haben sein dürfte.

Zahlreiche Nutzer:innen wünschen sich zwei Größen, da die erste Pixel Watch an manchen Handgelenken doch recht zierlich anmutete. Ob Google diesen Wunsch mit der zweiten Generation erfüllt, bleibt abzuwarten. Derzeit sieht es eher danach aus, als wird es abermals nur eine Größe geben.