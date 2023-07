Ariane 5: Europäische Trägerrakete startet heute Nacht zum letzten Mal

Es wird ihr 117. Start – und ihr letzter: In Kourou in Französisch-Guayana soll die europäische Trägerrakete Ariane 5 in der Nacht zu Donnerstag, dem 6. Juli 2023, starten. Sie soll zwei Satelliten in den Weltraum bringen: den deutschen Kommunikationssatelliten Heinrich Hertz und einen französischen Militärsatelliten.

Letzter Start wurde mehrmals verschoben

Geplant war der Start eigentlich 24 Stunden früher: Die Trägerrakete sollte in der Nacht zum 5. Juni zwischen 23.30 Uhr und 1.05 Uhr Mitteleuropäischer – also unserer – Zeit starten. Das Wetter spielte nicht mit, die Vorbereitungen liefen und wurden abgebrochen. Vorher war der Start bereits für den 16. Juni angekündigt, allerdings musste er aufgrund technischer Probleme abgesagt werden.

Ariane 5 war fast drei Jahrzehnte im Einsatz: Ihren Jungfernflug hatte sie 1996 – der war allerdings überhaupt nicht erfolgreich: Die Trägerrakete explodierte kurz nach dem Start. 2002 gab es dann den nächsten missglückten Start: Ein neues Modell der Ariane 5 explodierte erneut kurz nach dem Start.

Ariane 5 brachte James-Webb-Teleskop ins All

Trotz der Schwierigkeiten hat die Trägerrakete mehr als 100 Starts bewältigt. Unter anderem hat sie das James-Webb-Teleskop ins All gebracht, das bereits mehrere spektakuläre Bilder geliefert hat. Im April dieses Jahres brachte sie noch die Juice-Sonde zum Jupiter. Auch damals musste der Start wetterbedingt verschoben werden, gelang dann aber.

Nach der Ariane 5 soll es das Nachfolgemodell Ariane 6 geben. Allerdings ist dies noch nicht einsatzbereit, frühestens Ende 2023 könnte es so weit sein. Die Entwicklung ist auch wichtig, damit die Europäische Raumfahrtbehörde, die Esa, mit SpaceX mithalten kann.

Der europäische Weltraumbahnhof wird damit erst einmal kaum genutzt werden. Lediglich Ende September dieses Jahres soll die italienische Trägerrakete Vega C starten – ihr Flug ins All war Ende 2022 missglückt. Außerdem gibt es mittlerweile auch einen ersten Raumfahrtbahnhof auf europäischem Boden: Anfang 2023 wurde er in Esrange im Norden von Schweden eröffnet. Er soll den Satellitenstartplatz in Guayana ergänzen.

