SEO-Herausforderung: KI-Chatbots lassen Suche-Traffic um 25 Prozent einbrechen

Google, Bing und alternative Suchmaschinen sorgen auf vielen Websites für einen Großteil des Traffics. KI-Chatbots wie ChatGPT und mögliche kommende KI-Agenten könnten künftig aber einen nicht zu verachtenden Anteil dieses Traffic-Kanals abgraben.

Gartner: Suchvolumen sinkt um 25 Prozent

Wie die Marktforscher:innen von Gartner vorhersagen, soll das Suchvolumen (Search Engine Volume) bis 2026 um 25 Prozent einbrechen. Entsprechend werde auch der Suche-Traffic sinken, also jene Besuche, die von Suchmaschinen zu den Websites geleitet werden, wie es bei seo-suedwest.de heißt.

Das Ganze kommt freilich wenig überraschend. Schon seit über einem Jahr ist zu beobachten, dass viele Menschen einfache Suchanfragen lieber an ChatGPT und Co auslagern als eine Suchmaschine zu bemühen.

SEO: Noch mehr Unique Content produzieren

„Dies wird Unternehmen dazu zwingen, ihre Marketingstrategie zu überdenken“, so Gartner-Chefanalyst Alan Antin. Firmen sollten sich demnach noch stärker darauf konzentrieren, einzigartige Inhalte (Unique Content) zu produzieren, der nützlich für Website-Nutzer:innen und zukünftige Kund:innen ist.

Angesichts der drohenden Flut an durch KI-Chatbots erstellte einfache Inhalte würden Suchmaschinen wie Google die Content-Qualität noch höher bewerten. Zudem werde ein größerer Schwerpunkt auf digitale Wasserzeichen und ähnliche Methoden gelegt werden, mit denen hochqualitativer Content gekennzeichnet werden könne.

Kennzeichnungspflicht für KI-Inhalte?

Einiges werde jetzt darauf ankommen, so Gartner, ob und wann es eine Kennzeichnungspflicht für mit KI-Support erstellte Marketing-Inhalte gibt. In einigen Staaten werde schon an entsprechenden Regeln gefeilt. Davon hänge auch ab, wie Google und Co solche Inhalte künftig anzeigen.

Geht es nach Gartner-Analyst Antin, dann sollten Firmen beim Erstellen qualitativ hochwertiger Inhalte weiterhin auf Elemente wie Fachwissen, Erfahrung, Autorität und Vertrauenswürdigkeit setzen.

Google: Für Menschen, nicht für Suchmaschinen

Google fasst diese Qualitätskriterien unter dem Begriff „EEAT“ zusammen. In puncto Suchmaschinenoptimierung (SEO) heißt es von Google immer wieder, dass Inhalte vor allem für die Nutzer:innen und nicht für die Suchmaschinen erzeugt werden sollten.

Noch ist aber nicht ausgemacht, ob ChatGPT wirklich schon bald an der Google-Dominanz rütteln kann. Dass Rivale Microsoft die Bing-Suche mit ChatGPT aufgerüstet hat, hat bis jetzt kaum messbaren Erfolg gebracht. Von der desaströsen Umweltbilanz der KI-Chatbots ganz zu schweigen.