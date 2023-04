„Spannung garantiert“: SpaceX schickt Starship am Montag in den Orbit

Im August 2021 hatte SpaceX, das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk, sein Starship-Raumschiff erstmals in voller Größe – also aufgesetzt auf die Raketenstufe Super Heavy – präsentiert. Knapp 120 Meter hoch ist der Koloss und damit die größte und leistungsstärkste jemals gebaute Rakete.

Starship: SpaceX erhält Startgenehmigung

Über Monate hinweg verzögerte sich allerdings der Start, was nicht nur an Problemen bei den Tests am Boden, sondern vor allem an der ausbleibenden Genehmigung lag. Am Freitag, 14. April 2023, hat SpaceX die entsprechende Lizenz von der Federal Aviation Administration erhalten.

Damit soll das nächste mögliche Zeitfenster für den ersten Orbitalflug der Riesenrakete genutzt werden. Der Starship-Start ist für Montag, 17. April (14 Uhr MESZ), vorgesehen. „Erfolg vielleicht, Spannung garantiert“, kommentierte SpaceX-Chef Musk die Ankündigung.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Twitter, Inc., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Twitter, Inc. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Twitter, Inc., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Interessierte können den Spaceship-Start per Livestream verfolgen. Die Übertragung startet laut SpaceX rund 45 Minuten vor dem geplanten Abheben. Freilich ist nicht klar, ob es tatsächlich am Montag schon losgeht.

Geplanter Start am Montag im Livestream

Neben technischen Problemen könnte auch das Wetter dem Raketenstart einen Strich durch die Rechnung machen. So hatte die europäische Weltraummission Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) statt am Donnerstag erst einen Tag später aufbrechen können.

In den vergangenen Monaten hatte SpaceX zahlreiche Tests der Oberstufe seines Starships durchgeführt. Auch die Booster-Rakete Super Heavy wurde Tests unterzogen.

Reicht für den Orbit: 31 Triebwerke gezündet

Im Februar 2023 waren fast alle Triebwerke der ersten Stufe der Starship-Rakete erfolgreich gezündet worden. Elon Musk hatte daraufhin erklärt, dass die 31 gezündeten Triebwerke (von 33) ausreichen würden, um die Umlaufbahn zu erreichen.

12 Bilder ansehen Artemis 1: Die 12 besten Bilder der Mondmission Quelle: Foto: Dima Zel / Shutterstock

Laut SpaceX habe es sich dabei um die größte Anzahl gleichzeitig gezündeter Triebwerke in der Geschichte der Raumfahrt gehandelt. Zusätzlich zum Größenrekord für die Rakete sei auch der Start- und Auffangturm mit 146 Metern Höhe die höchste je gebaute Startvorrichtung.

Testflug ohne vertikale Starship-Landung

Für den für Montag geplanten Testflug wolle SpaceX nicht versuchen, einen vertikalen Landeversuch von Starship anzugehen. Auch wolle man zunächst darauf verzichten, die Super-Heavy-Booster-Rakete einzufangen.

Mehr zu diesem Thema SpaceX Streaming