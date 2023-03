Audi macht den Anfang: Autos der VW-Gruppe bekommen eigenen Android-App-Store

Volkswagen hat 2023 als das Jahr des Lieferns bezeichnet. Und nach dem neuen ID 3 und der baldigen Vorstellung der E-Limousine ID 7 ist auch auf der Softwareseite Vollzug zu vermelden: Die Softwaretochter Cariad hat während der Mobilfunk-Konferenz MWC 2023 in Barcelona einen über alle Marken einheitlichen und offenen App-Store angekündigt. Ab Juli 2023 soll er für erste Kund:innen verfügbar sein.

App-Store für die gesamte Volkswagengruppe: Audi zuerst

Wie Cariad-Chef Dirk Hilgenberg auf der MWC verkündet hat, wird Audi die erste Marke des Volkswagen-Konzerns sein, die den App-Store integrieren wird. Neben exklusiven Apps von Audi, Porsche, Volkswagen und anderen Marken soll der Store Kund:innen im Auto außerdem Zugang zu Inhalten von Drittanbietern bieten. Laut Hilgenberg ist der App-Store „der erste große Meilenstein in unserem Jahr“.

Laut Cariad soll Audi den Anfang machen: Ab Juli werden A4, A5, Q5, A6, A7, A8, Q8 E-Tron und E-Tron GT in Europa, den USA, Kanada, Mexiko und den weiteren Märkten mit dem neuen Store ausgerüstet werden. Später soll er auf weitere Modelle und Regionen sowie auf weitere Marken des Volkswagen Konzerns ausgeweitet werden. Der Store soll dabei optisch passend an die jeweiligen Nutzeroberflächen angepasst werden.

Der Cariad-Application-Store, so der volle Name, erlaubt bereits einen ersten Blick auf den in Entwicklung befindlichen neuen Infotainment-Stacks: Denn der Store werde Teil des „One-Infotainment“-Systems in der „Premium-Software“ der nächsten Generation von Porsche und Audi sein, die auf der neuen Fahrzeugarchitektur PPE-Basis (Premium Platform Electric) basieren werden. Erst später werde sie auch in Modellen der MEB-Plattform integriert.

Bei der One-Infotainment-Plattform vollzieht Volkswagen zudem noch den Wechsel von Linux auf Googles Android Automotive ohne Google-Dienste. Im nun folgenden Zwischenschritt können die Android-Apps dank einer entsprechenden Schnittstelle auf der bisherigen Plattform ausgeführt werden.

Cariad-App-Store: Der Store kommt von Harman

Der App-Store ist keine komplette Eigenentwicklung, sondern stammt von Samsung-Tochter Harman, die eine entsprechende Lösung schon seit einer Weile anbieten. Cariad und Harman haben der Ankündigung zufolge schon zahlreiche App-Partner für den App-Store gewinnen können.

Zu den ersten Partnern des Stores gehören unter anderem die Streamingdienste Spotify, Amazon-Music, Tune In, Tidal und Tubi, der Wetterkanal „The Weather Channel“, der Gaming-Hub „FRVR“, der Point-of-Interest-Dienst Yelp, Stingray Karaoke sowie Tiktok, Parkwhiz, die Lade-App Plugshare und die Smarthome-Plattform „Home-Assistant“. Als Webbrowser steht Vivaldi bereit und als Kollaborationslösung Webex von Cisco.

Überdies sollen auch „essentielle und beliebte Funktionen, die das Auto zu einem smarten Begleiter für den Fahrer und die Passagiere machen“ im Store angeboten werden. Des Weiteren werden die verschiedenen Marken des Volkswagen-Konzerns eigene Apps integrieren, wie etwa Online-Ampelinformationen oder Navigationsdienste. Sie können ihren Kund:innen über den Store künftig auch zusätzliche Services anbieten.

Nicht nur Volkswagen setzt auf den App-Store eines Drittanbieters: BMW und Mercedes haben sich für BMW OS 9 respektive MB-OS aber nicht Harman ins Boot geholt, sondern Aptoide von Faurecia. Alle setzen dabei auf Android-Apps, die für das Infotainment im Fahrzeug angepasst wurden.

Das könnte dich auch interessieren