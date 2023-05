xrOS: Apple registriert Wortmarke vor MR-Headset-Enthüllung zur WWDC 2023

Extended Reality Operating System, kurz xrOS, so wird wohl das Betriebssystem für Apples erstes Mixed-Reality-Headset heißen, mit dem der Konzern langfristig die Post-iPhone-Ära einläuten könnte. Der Markenname wurde derweil nicht von Apple selbst beantragt, sondern von der Tarnfirma Deep Dive LLC, die schon in der Vergangenheit mit Apple in Verbindung gebracht wurde.

xrOS statt Reality OS

Der Name für Apples Betriebssystem des Mixed-Reality-Headsets und künftiger Produkte der neuen Kategorie ist schon vor Monaten einmal aufgetaucht. Damals berichtete der umtriebige Bloomberg-Reporter Mark Gurman, dass Apple das Betriebssystem nicht, wie zunächst angenommen, rOS (Reality OS), sondern xrOS nennen wird.

Die weitere Bestätigung des Markennamens stammt vom Vox-Produktmanager Parker Ortolani, der sich schon länger durch die Markenregister dieser Welt wuselt. Er fand etwa auch die ältere Markenregistierung des Namens Reality OS, die Apple angeblich zuerst für das OS nutzen wollte.

Ortolani hat nun im Register des neuseeländischen Amts für geistiges Eigentum die Eintragung der Wortmarke xrOS entdeckt, die vom 10. Mai 2023 stammt. Begleitet wird die neue Eintragung von einer xrOS-Stilisierung in Apples hauseigener Schriftart San Francisco. Diese nutzt Apple etwa auch bei den Logos der anderen Betriebssysteme iOS, macOS, watchOS und tvOS. Die Marke wurde schon im Januar 2023 erstmals in Neuseeland registriert.

Auch wenn die Nutzung der Schriftart im Grunde recht klar auf Apple lenkt, hat der Konzern die schon häufiger bei Markeneintragungen in Erscheinung getretene Briefkastenfirma Deep Dive LLC genutzt. Für Apple ist der Einsatz solcher Firmen offenbar aus Geheimhaltungsgründen üblich.

xrOS mit iOS-ähnlicher 3D-Nutzeroberfläche

Letzten Berichten zufolge soll xrOS eine iOS-ähnliche Oberfläche besitzen, mit der Apple-Nutzer:innen vertraut sind, da sie dem Erscheinungsbild von iPhone und iPad ähnelt. Weiter heißt es, dass xrOS über einen Startbildschirm mit sortierbaren App-Icons und Widgets verfügen soll.

Bei den Apps ist die Rede von speziell angepassten iPad-Anwendungen wie Karten, Messages und mehr. Apple entwickle außerdem ein Software-Development-Kit (SDK), mit dem Apps von Drittanbietern für das Headset optimiert werden können.

