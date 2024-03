Bezahl-Abos für Instagram und Facebook: Meta rudert zurück, die Kritik bleibt

Meta ist nicht die einzige Social Media Plattform, die sich Werbefreiheit bezahlen lassen will – und für den Umgang mit Daten in der Kritik steht. (Foto: Mehaniq/Shutterstock)

Nach jahrelangem Ärger mit den europäischen Datenschutzbehörden und im Hinblick auf die Einführung des Digital Market Acts hatte sich Meta Ende 2023 mit einer Pop-up-Meldung bei seinen User:innen gemeldet: Wer wolle, könne Instagram und Facebook künftig ohne personalisierte Werbung erleben – vorausgesetzt er oder sie schließt dafür ein kostenpflichtiges Abo ab.

Anzeige Anzeige

Besagtes Abo war mit 9,99 Euro bei Abschluss im Browser und 12,99 Euro bei Abschluss via App bepreist. Von Datenschützer:innen, Verbraucherschützer:innen und Gerichten hagelte es daraufhin Kritik – unter anderem dafür, dass Meta keine Option anbietet, in der komplett aufs Tracking verzichtet wird, und dafür, dass der Abo-Preis keine komplett freiwillige Entscheidung für oder gegen das Teilen von Daten ermögliche.

Jetzt hat Meta eine Preisveränderung angekündigt: Der Abo-Preis sinkt auf mindestens 5,99 Euro. Die Tracking-Konditionen bleiben allerdings gleich. Nils Bolder, Stella-Sophie Wojtczak und Elisabeth Urban sprechen im t3n Catch-up-Podcast über die Reaktion von Datenschützer:innen und schauen sich an, welche Bezahl-Abos es derzeit eigentlich auf andere Plattformen gibt. Wofür verlangen X, Reddit, Snapchat und Co. Geld?

Anzeige Anzeige

Außerdem gibt es die neuesten Updates zu Dauerbrennerthemen, eine Sicherheitslücke in zahlreichen Hotels, skurrile KI-generierte Jesus-Bilder und Humor bei Führungskräften.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Alle Themen im Überblick:

t3n Catch up abonnieren

Ihr könnt den Podcast t3n Catch up bequem in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. In der Regel findet ihr den Podcast, wenn ihr ihn dort einfach sucht. Ansonsten könnt ihr auch den RSS-Feed manuell in der App eingeben.

Anzeige Anzeige