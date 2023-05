Twitter-Alternative Bluesky: Einladungscodes bringen auf Ebay Hunderte Dollar

Hunderte und sogar Tausende von Dollar sollen Einladungscodes für Bluesky auf Ebay bringen. Techcrunch hat ein Angebot gefunden, bei dem 6.900 Dollar aufgerufen werden. Das soziale Netzwerk von Jack Dorsey erfreut sich anscheinend hoher Beliebtheit bei vielen ehemaligen Twitter-Nutzern. Eine Reihe an Invite-Codes ging für um die Hundert Dollar heraus.

Seit der Übernahme der von Dorsey gegründeten und lange geleiteten Plattform durch Elon Musk sind viele merkwürdige Dinge bei Twitter passiert. Daher suchen viele Alteingesessene eine neue Heimat.

Flucht vor Trollen treibt in die Exklusivität

Diverse Netzwerke buhlen um die enttäuschten Twitterer. Bluesky hat Beobachtern zufolge aus mehreren Gründen gerade den richtigen Drive, um einen Hype auszulösen. Zum einen dient die Exklusivität dazu, „unter sich“ zu bleiben und vermeintlichen Pöbel auszusperren.

Das gilt natürlich auch für Trolle, Bots und Hate-Speaker – die auf Twitter immer mehr werden, weil die Inhalte-Moderation auf ein Minimum heruntergefahren worden ist. Das bestätigt auch eine Studie.

Zum anderen scheint die Kultur der Community ähnlich zu sein wie die in den alten Twitter-Tagen. Das berichten diverse Nutzer:innen. Medienberichte stützen diese These. Techcrunch schreibt, die App habe eine „frühe Twitter“-Energie angenommen.

Das Fazit lautet: „Dies führt zu einer Art frenetischer, chaotischer Stimmung bei Bluesky, die viele ehemalige Twitter-Nutzer anzieht“. Vielen sei die „seriösere und strukturierte“ Umgebung von Mastodon – einer anderen großen Twitter-Alternative – nicht so recht.

Bluesky führt Download-Charts an

Das Unternehmen hinter Bluesky gibt an, 50.000 Nutzer:innen zu haben. Das passt nicht mit den Downloadzahlen zusammen. Daten-Analysten gehen davon aus, dass die App rund 375.000 Mal heruntergeladen wurde.

In Thailand klettere die App zeitweise auf Platz 1 der App-Charts. In Japan stand sie auf Platz 3 der sozialen Apps auf Google Play. Unter iOS erreichte sie den achten Rang. Bluesky selbst gibt an, den Zulauf zu begrenzen, um ein „organisches Wachstum“ zu ermöglichen. Jede:r Nutzer:in kann alle zwei Wochen eine Einladung aussprechen.

Die neue Plattform profitiert vom Debakel um die blauen Häkchen, die Musk ungeschickt von Authentifizierungs- und Rangabzeichen zu Kainsmalen machte. Mittlerweile ist es Trend, dass beschenkte Prominente betonen, dass sie kein Geld für das Haken-Icon ausgegeben haben (und es auch nie würden). Zuletzt entfernte Twitter die Information, ob jemand für das Häkchen bezahlt hat oder nicht.

Musk machte die Plattform auch durch viele andere Aktionen uncool. Er drohte zuletzt einem nicht-kommerziellen Radionetzwerk mit Entzug des Twitter-Handles, wenn es nicht wieder twittere. Bluesky könnte die Alternative sein, auf die die Community gewartet hat. Auf der anderen Seite muss man sehen, wie es danach weitergeht. Von der Hype-App Clubhouse spricht heutzutage niemand mehr. Sie entließ letzte Woche viele Mitarbeiter:innen und kündigte einen Neustart an.

