Galaxy AI: Diese KI-Funktionen kommen auf ältere Samsung-Geräte

Eines der KI-Highlights: Circle to Search. (Foto: t3n)

Mit dem Galaxy S24, S24 Plus und Galaxy S24 Ultra (unser Test) hat Samsung Mitte Januar 2024 seine ersten Smartphones mit KI-Funktionen vorgestellt. Im Zuge dessen hatte der Hersteller bereits versprochen, dass einige der Funktionen per Update auf One UI 6.1 auch für ältere Modelle bereitgestellt werden sollen. Samsung UK hat nun etwas Licht ins Dunkel gebracht und erklärt, welche „Galaxy AI“-Features kommen sollen.

Galaxy AI: Diese KI-Funktionen kommen auf ältere Samsung-Smartphones

Während Samsung Deutschland sich noch bedeckt hält, welche KI-Funktionen auf ältere Modelle per One UI 6.1 heruntergereicht werden, hat Samsung UK – gefunden von Redditor FragmentedChicken (via Mishaal Rahman) – bereits eine Feature-Übersicht erstellt, die aufzeigt, dass wohl nicht alle für das Galaxy S24 angekündigten Galaxy-AI-Funktionen erhältlich sein werden.

Mindestens vier der neuen „Galaxy AI“-Features, die auf Geräte wie die Galaxy-S23-Serie, das Galaxy S23 FE, Galaxy Z Flip und Fold 5 sowie das Galaxy Tab S9 im Laufe des ersten Halbjahres 2024 gelangen sollen, bestätigt Samsung nun. Dazu gehören das mit Google entwickelte „Circle to Search“, die Echtzeitübersetzung sowie der Notizen- und der Fotoassistent.

Mit „Circle to Search“ – diese Funktion ist auch schon auf Googles Pixel 8 und 8 Pro (Test) verfügbar – lassen sich Inhalte auf dem Bildschirm mit dem Finger oder Stylus einkreisen, um eine Google-Suche für das ausgewählte Objekt zu starten. Mit den Echtzeit-Übersetzungen könnt ihr Telefonate mit Menschen führen, deren Sprache ihr nicht beherrscht – die KI übersetzt für euch.

Der Notizenassistent unterstützt euch etwa bei der Erstellung von KI-Zusammenfassungen und bietet automatische Formatierung. Die Fotoassistenz bringt neue generative Bearbeitungsfunktionen in die Samsung-Galerie-App.

Galaxy AI: Weitere Features für ältere Samsung-Modelle noch unbestätigt

Die neuen Galaxy-S24-Modelle verfügen indes noch über allerlei weitere KI-Funktionen, wie eine Schreib- und Formulierungshilfe über die Samsung-Tastatur und ein verbessertes Diktiergerät, das bei Transkriptionen hilft und Zusammenfassungen erzeugt. Der Samsung-Browser produziert zudem Zusammenfassungen und Übersetzungen von Websites.

Auch die Funktion zu Erzeugung generativer Hintergrundbilder und das Feature „Instant Slow-Mo“, bei der Videos mit viel Bewegung verlangsamt werden, indem mittels AI zusätzliche Einzelbilder auf Basis der Bewegungen generiert werden, fehlen in Samsungs Liste.

Ob einige der noch nicht für ältere Modelle genannten KI-Features später kommen oder sie S24-exklusiv bleiben, ist noch unklar. Wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.

