Sternbilder einfach erkennen: Dieser Sternenhimmel-Apps machen es möglich

Wann ist die beste Zeit, um Himmelskörper zu beobachten? Welche Sternbilder kann man jetzt sehen? Mithilfe verschiedener Sternbild-Apps kann man vieles über den Nachthimmel erfahren. Wir haben uns drei Sternenhimmel-Apps näher angeschaut.

Was sind Sternbild-Apps?

Was genau kann man also mit Sternenhimmel-Apps machen? Die einzelnen Funktionen variieren je nach App, aber sie können dir beispielsweise dabei helfen, herauszufinden, welche Himmelskörper von deinem Standort aus zu sehen sind und wann die beste Zeit ist, um sie zu beobachten. Die Sternenhimmel-Apps können auch dazu verwendet werden, um Sternbilder zu erkennen und mehr über Satelliten zu erfahren. In vielen der Apps kann man sich auch über interessante und ungewöhnliche astronomische Ereignisse benachrichtigen lassen.

1. Star Walk 2

Star Walk 2 ist eine der beliebtesten Sternbild-Apps und hat sowohl in Googles Play-Store als auch in Apples App-Store eine 4,5- beziehungsweise eine 5-Sterne-Bewertung.

Laut der Nutzer:innen ist die Star-Walk-2-App optisch schön und deren Nutzung intuitiv. Die App arbeitet mit Augmented Reality. Das heißt, die Kamera des Smartphones wird einfach an den Sternenhimmel gehalten, die App erkennt automatisch die Sternbilder und Sterne und zeigt sie an.

Die App ist werbefinanziert und enthält In-App-Käufe: Es gibt jedoch auch eine Premium-Version ohne Werbung und mit einigen zusätzlichen Funktionen für 6,99 Euro einmalig oder 0,99 Euro pro Monat. Davor kann man die Premium-Version kostenlos für sieben Tage ausprobieren.

Vorteile:

optisch schön

intuitive Nutzung

Nachteile:

Werbung in der kostenlosen Version

viele Funktionen nur in der Premium-Version

2. Sky View Lite

Sky View Lite ist eine der beliebtesten kostenlosen Sternbild-Apps. Mit dieser App ist es möglich, unter anderem Himmelsobjekte, Sterne, Sternbilder, Mond und Satelliten zu entdecken. Bei dem erstmaligen Öffnen muss man Zugriff auf seinen aktuellen Standort und seine Kamera erlauben, da auch die App die Smartphone-Kamera nutzt, um Objekte zu erkennen. Sky View Lite steht sowohl für Android als auch für iOS zur Verfügung. Die App ist allerdings nur auf Englisch verfügbar.

Vorteile:

kostenlos

nur wenig Werbung

informationsreich

Nachteile:

nur auf Englisch verfügbar

3. Star Chart

Auch diese App nutzt die Augmented-Reality-Technologie, um die Bewegungen und den Standort der Benutzer:innen zu verfolgen. Die App passt sich sowohl an Quer- als auch an Hochformat an. Die Star-Chart-App enthält einen umfangreichen Katalog von 125.000 Sternen sowie 88 Konstellationen, zahlreiche Messiers und andere Weltraum-Objekte. Die Sternenhimmel-App ist kostenlos erhältlich, allerdings sind viele Funktionen nur gegen Aufpreis verfügbar: Um alle Features zu erhalten, muss man Star Chart ∞ für 5,99 Euro (Stand: April 2024) kaufen.

Die App ist ebenfalls sowohl für Android als auch für iOS verfügbar.

Vorteile:

sehr viele Funktionen

einfache Handhabung

Nachteile:

teuer im Vergleich zu anderen Sternbild-Apps

4. Sky Guide

Auf den ersten Blick sieht auch Sky Guide den anderen Apps sehr ähnlich. Hier bekommst du jedoch bei besonderen Events eine Benachrichtigung: Ob und wann du einen Meteoritenschauer oder Satelliten am Himmel sehen kannst, sagt dir die App. Auch bei Planeten und Sternen, die selten erkennbar sind, zeigt dir die Kalenderfunktion, wann der beste Zeitpunkt ist. Die App ist auf Deutsch verfügbar und kann dir auch den Sternenhimmel aus vergangenen oder zukünftigen Nächten anzeigen. Um alle Sternenbilder und die Geschichten dazu freizuschalten, muss man 1,99 Euro zahlen. Zusätzlich bekommen echte Liebhaber:innen mit Sky Guide Plus 100 Mal mehr Sterne, 100-fachen Zoom, Satelliten und genauere Vorhersagen. Jedoch gibt es die Plus-Version nur im Abo für 2,99 Euro im Monat oder 21,49 Euro im Jahr.

Noch gibt es die App nur für Apple-Geräte. Jedoch ist Sky Guide auch für die Apple Vision Pro verfügbar.

Vorteile:

schöne Gestaltung

einfache Handhabung

Vorhersagen im Kalender

Nachteile:

nur für Apple-Geräte

teures Premiumabo

Fazit: Welche Sternbild-App ist die beste?

Welche der Sternenhimmel-Apps die beste ist, hängt natürlich von den Vorlieben und Budgets des jeweiligen Nutzers ab. Jede der ausprobierten Apps ist optisch schön und erfüllt ihren Zweck. Sie alle nutzen Augmented-Reality-Technologie und bieten viele interessante Funktionen an. Deshalb lohnt es sich, die Apps auch selber auszuprobieren, um die eigene Lieblingsapp zu finden.

Wenn man kein Geld ausgeben will und Englisch beherrscht, ist Sky View Lite auf jeden Fall eine gute Option, da die App komplett kostenlos ist und trotzdem zahlreiche Funktionen zur Verfügung stellt.

Falls du noch weitere Apps ausprobieren möchtest, gibt es in dem Bereich viel Auswahl. Andere beliebte Sternenhimmel-Apps sind unter anderem Sky Map und Pocket Universe (nur iOS). Auch die App der Nasa bietet interessante Funktionen für die Sternenhimmel-Fans an.

ISS und Starlink am Sternenhimmel sehen

Solltest du besonders an ISS und Starlink-Satelliten interessiert sein, gibt dir dieser Artikel Tipps, wie und wann du sie am besten beobachten kannst.

Vor Kurzem wurde berichtet, dass die Anzahl sichtbarer Lichtstreifen in Weltraumbildern, die von astronomischen Geräten wie Satelliten aufgenommen werden, deutlich zunimmt: Dies kann beim Fotografieren des Weltraums störend sein.

Bevor du mit deiner eigenen Stern- und Weltallforschung beginnst findest du hier als Vorgeschmack elf erstaunliche Bilder vom Mars.

