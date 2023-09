Vor iPhone-15-Event: Google zeigt Pixel 8, 8 Pro und Pixel Watch 2

Nachdem Google seine neuen Produkte – versehentlich oder nicht – selbst geleakt hat, zeigt der Hersteller die am 4. Oktober kommenden Geräte nun selbst in Teasern und sogar auf einer dedizierten Website im hauseigenen Store. Die Bilder verraten zwar nicht viel, aber mehr, als andere Hersteller vorab preisgeben würden.

Anzeige Anzeige

Größenvergleich zwischen Pixel 8 und 8 Pro

In einem kurzen Clip gewährt Google einen Blick auf Pixel 8 und 8 Pro. Sie werden in den Farben Porcellain (Porzellan – ein heller Cremeton) und einem hellen Pink gezeigt. Auch ein Größenvergleich zwischen den beiden Geräten gehört dazu.

Es deutet sich an, dass das Pixel 8 eine Spur kleiner sein könnte als das Pixel 7 (Test). Gerüchte besagen seit einer Weile, dass der Bildschirm von 6,3 Zoll des Pixel 8 auf 6,17 Zoll schrumpfen könnte. Das Display des Pixel 8 Pro bleibt derweil bei 6,7 Zoll.

Anzeige Anzeige

Im Clip zeigt Google auch die Rückseite des Pixel 8 Pro aus der Nähe. Hier ist abermals ein zusätzlicher Sensor zu sehen, bei dem es sich – wie bereits bestätigt – um einen Temperatursensor handelt. Mit diesem soll unter anderem die Körpertemperatur gemessen werden können.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Pixel Watch 2 und neue Farben für die Pixel Buds Pro bestätigt

Ein weiterer Clip bestätigt ferner die ebenso vorab geleakte Pixel Watch 2, die dem Vorgänger, der Pixel Watch 1 (Test), äußerst ähnlich sieht. Sie verfügt über ein mit dem Pixel 8 Pro farblich abgestimmtes Armband in der Farbe Porzellan.

Anzeige Anzeige

Gerüchte besagen, dass die neue Generation der Pixel Watch einen modernen Prozessor für mehr Laufzeit und womöglich neue Sensoren erhält, die bislang nur in der Fitbit Sense 2 verbaut waren.

Auf das neue Produktportfolio farblich abgestimmt werden offenbar auch die Edelohrstöpsel Pixel Buds Pro (Test). Ob der Hersteller sie schon hardwareseitig aktualisiert, ist fraglich, schließlich wurden sie erst im vergangenen Jahr vorgestellt.

Anzeige Anzeige

Pixel 8 und 8 Pro: Vorab-Teaser für Google nicht ungewöhnlich – aber das Timing

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Google ist bekannt dafür, schon Monate vor der eigentlichen Produktvorstellung Teaser zu zeigen. So verhielt es sich schon beim Pixel 4 (Test) oder dem Pixel 6 (Test) und dem Pixel 7 (Test).

Neu ist für Google, dass der Hersteller auf der Welle eines Wettbewerbers mitschwimmt. Denn in wenigen Tagen – am 12. September 2023 – wird Apple das iPhone 15 und 15 Pro vorstellen. Diese neuen Teaser-Clips sind zwar eher „harmlos“ und stellen die Produkte in den Fokus.

Allerdings nutzt Google nicht selten kleine Seitenhiebe gegen Apples iPhones, um die Vorzüge der eigenen Pixel-Modelle hervorzuheben. Zuletzt stichelte Google gegen Apple in einem Clip zur Ankündigung des Hardware-Events. Darin machte der Hersteller sich indirekt darüber lustig, dass das iPhone 15 endlich einen USB‑C-Anschluss erhält, während der Port seit Jahren in der Android-Welt Standard ist.

Anzeige Anzeige

Google will Apple Paroli bieten

Dass Google die Werbetrommel mehr denn je für seine Produkte rührt, kommt nicht von ungefähr. Zum einen will der Hersteller im Hardware-Bereich massiv wachsen, weshalb in diesem Jahr wohl auch vorgesehen ist, in weiteren Ländern wie Österreich, der Schweiz, Portugal und Belgien zu starten.

Mit Blick auf die USA versucht Google zum anderen die kontinuierlich wachsende Dominanz Apples im Smartphonemarkt anzugreifen. Denn in den USA liegt der iPhone-Marktanteil bei über 50 Prozent – und steigt. Das schafft Google aber nicht allein, mit den neuen Produkten könnte der Hersteller dennoch seine Marktposition mit einem Marktanteil in den USA von drei Prozent weiter stärken. In Japan konnte Google etwa im ersten Quartal 2023 laut Counterpoint die Marktführerschaft im Android-Segment und Platz 2 im allgemeinen Smartphone-Markt an sich reißen.