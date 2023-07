Android 14 Beta 4 ist fertig und kommt mit einem Easter-Egg

Das große Update auf Android 14 ist kurz vor der Fertigstellung: Mit der Beta 4 setzt das Unternehmen die „Arbeit an der Optimierung und Leistungsverbesserung fort“, schreibt Googles VP of Engineering for Android, Dave Burke. Laut Burke steht die Beta 4 neben den bisherigen Modellen auch für Pixel Tablet (Test) und Pixel Fold (Test) bereit.

Android 14 Beta 4 könnte letzte Version vor Release sein

Wie Burke in der Ankündigung im Android-Developers-Blog schreibt, können Entwickler:innen ihre Anwendungen durch die Ausweitung auf Tablet und Fold auf Geräten mit verschiedenen Formfaktoren testen „und die Arbeit, die wir zur Verbesserung der Erfahrung mit großen Bildschirmen und faltbaren Geräten leisten, direkt erleben“.

Die Beta 4 ist die mittlerweile zweite plattformstabile Version der neuen Android-Version, was bedeutet, dass die Entwickler-Schnittstellen (API) und alle App-bezogenen Verhaltensweisen laut Google endgültig sind. Sie können von Entwickler:innen nun geprüft und in Apps integriert werden, so das Unternehmen.

Laut der Roadmap sollte die finale Version von Android 14 im Laufe des Augusts erscheinen. Google behält sich aber offenbar vor, sofern erforderlich, nach der vierten auch eine fünfte Beta zu veröffentlichen, um eine möglichst stabile und fehlerfreie Release-Version zu haben.

Android 14 Beta 4 bringt Easter-Egg

Die neue Beta bringt nur wenige kleinere Änderungen am System: dazu gehören neue Profilbilder für Nutzer:innen, eine automatische Bestätigung der Entsperrung des Smartphones, wenn ihr eine korrekte PIN (mit mindestens sechs Ziffern) eingebt, und ein neues Icon bei der Stummschaltung.

Wie im letzten Jahr mit Android 13 führt Google mit der neuen OS-Beta sein traditionelles Easter-Egg ein. Wie schon beim Android-14-Icon dreht es sich beim neuen Easter-Egg um das Weltall.

Wenn ihr das Easter-Egg in den Einstellungen > Über das Telefon > Android Version > 3x auf Android 14 tippen, öffnet, erscheint das seit der ersten Entwicklerversion bekannte Space-Logo. Haltet ihr dieses mit einem festen Langdruck gedrückt, fühlt es sich an, als würde eine kleine Rakete abheben und ein Minispiel erscheint.

In diesem Spiel steuert ihr ein winziges Raumschiff durchs All. Unten links seht ihr die aktuelle Antriebsstärke, Koordinaten und die Geschwindigkeit. Oben links sind derweil weitere Informationen über den Stern, der der eigenen Position am nächsten ist. Die Namen der Sterne sind in der Regel Wortspiele mit Android-Bezug.

Wenn ihr die Koordinaten nutzt, um zum Zentrum mit der Position 0,0 zu navigieren, finden ihr einen Stern. Von dort aus könnt ihr euch dann in alle Richtungen bewegen, um angrenzende Planeten zu finden. Während der Erkundungsreise werden die Umlaufbahnen der verschiedenen Himmelskörper als blaue Linie eingeblendet. Steuert ihr diese an, könnt ihr auf ihnen landen, um Informationen über ihn zu erhalten.

Das Update auf Android 14 Beta steht für alle Pixel-Modelle ab dem Pixel 4a 5G zum Ausprobieren bereit. Zur Installation müsst ihr euer Gerät lediglich im Android-Beta-Programm anmelden. Anschließend wird euch das Update als Over-the-Air-Update angeboten.

Diese Pixel-Modelle sind mit Android 14 kompatibel:

