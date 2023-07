iPhone 15 in Rot oder Blau? Diese 5 erwarteten Features sind spannender als die Farben

Kommt das iPhone 15 Pro in Rot oder in Blau? Über diese Frage streiten sich derzeit einige Apple-dedizierte Websites. Jede Seite will eigene Quellen haben, die ihre Informationen belegen sollen. Dabei ist letztlich die Farbe eine der uninteressantesten Eigenschaften, über die bei den nächsten iPhone-Pro-Modellen diskutiert werden kann.