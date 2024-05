M4 für Macs und iPads: Was über Apples KI-Chip alles bekannt ist

Erste Berichte zu Apples M4-Chip-Generation kursieren seit einer Weile im Netz: Denen zufolge sollte zunächst das Macbook Pro gegen Ende des Jahres mit den neuen Chips bestückt werden. Apple könnte den Release der ersten Produkte mit den neuen Prozessoren jedoch vorziehen und schon das am 7. Mai erwartete iPad Pro damit bestücken.

Wenngleich das Ganze von außen eher nach „schon wieder ein neuer Apple-Silicon-Chip“ anmutet, könnte Apple mit den M4-Modellen die Art, wie wir Macs und iPads nutzen, umkrempeln. Was über die Prozessoren bekannt ist, welche Modelle es geben soll und was Apple mit ihnen vorhaben könnte.

Früher als erwartet: iPad Pro mit M4 im Mai?

Apple hat es bei seinen Mac-Prozessoren noch nicht geschafft, sich auf einen regelmäßigen Releasezyklus einzupendeln und überdies das gesamte Portfolio sukzessive mit den jeweils aktuellsten Chips zu bestücken. Beim M1-Chip, der Ende 2020 eingeführt wurde, erhielt etwa der Mac Pro kein gebührliches Update. Beim M2 wurde der iMac übersprungen, während alle anderen Rechner ein Update erhielten.

Und die M3-Reihe hat es (bisher) nicht in Mac Mini, Mac Studio und Mac Pro geschafft. Fraglich ist, ob diese Rechner überhaupt noch entsprechende Updates erhalten oder ob Apple bei diesen gleich auf den M4-Chip springt. Denn laut Bloomberg überlegt der Hersteller, die neue Chipgeneration schon im Mai mit dem iPad Pro zu launchen. Wenn eine aktuellere Generation (auch für Macs) angekündigt wird, warum dann noch ein Modell mit M3 Pro oder Ultra anbieten?

M3 auf M4: Upgrade käme früh

Für Apple wäre der Wechsel von M3 auf M4, sofern er denn wirklich im Mai erfolgen sollte, eine kleine Überraschung. Denn die ersten Geräte mit M3-Chip sind erst Ende Oktober in Form von Macbook Pro (unser Test) und iMac mit M3 (Test) auf den Markt gekommen, gefolgt von Macbook Air 13 und 15 im März.

Die Ankündigung der M4-Generation nur acht oder neun Monate nach dem Vorgänger wäre durchaus früh für Apple. Allerdings sollte man nicht vergessen, dass zwischen Macbook Pro M2 (Test) und M3 auch kein Jahr verstrichen ist. Vollkommen abwegig wäre ein Mai-Start daher nicht.

Apple: M4 als Startrampe für KI-Push

Dass Apple schon jetzt auf eine neue Chipgeneration setzen könnte, liegt womöglich am geplanten KI-Push, der im Zuge der WWDC 2024 angekündigt werden dürfte. Entsprechende Aussagen traf Apple-Chef Tim Cook schon vor einiger Zeit immer wieder. Cook sprach etwa davon, mit generativer KI „Neuland“ zu betreten und dass KI das Herzstück zukünftiger Apple-Produkte sein werde.

Laut Bloomberg werde Apple das Tablet als „sein erstes wirklich KI-getriebenes Gerät“ positionieren und von da an jede weitere neue Hardware ebenfalls auf KI ausrichten. Es sei Apples Reaktion auf den aktuellen KI-Hype, der zunächst durch OpenAI und Microsoft getrieben wurde. Aber auch Google arbeitet eifrig an KI-Modellen und entsprechender Hardware.

Um weiterhin das Credo der Datensicherheit und der Privatsphäre verfolgen zu können, sollen die M4-Chips für On-Device-KI-Aufgaben optimiert sein. Dafür entwickelt Apple eigene KI-Modelle, die teils öffentlich, teils im Stillen für das komplette Geräteportfolio – konzipiert werden.

Was über Apples M4-Chip bekannt ist

Konkrete Details zu den M4-Modellen gibt es zwar noch nicht, allerdings ist davon auszugehen, dass sie wie die M3-Chips im Drei-Nanometer-Verfahren gefertigt werden. Denn der Auftragsfertiger TSMC wird eine neue Generation auf Zwei-Nanometer-Strukturbreite erst 2025 in Masse produzieren können.

Die M4-Chips sollen im Unterschied zu den M3 durch ein neues Herstellungsverfahren einen kleinen Leistungsschub von fünf Prozent bei der CPU-Leistung erhalten, berichtet Ars Technica. Außerdem sollen sie noch energieeffizienter werden.

Hinsichtlich der wichtiger werdenden KI-Aufgaben dürfte Apple die Neural Engine, die seit Jahren Bestandteil der Chips ist, gehörig aufbohren. Dieser Teil des Prozessors ist speziell für Aufgaben rund um maschinelles Lernen ausgelegt. Auf die Leistung dieser Chipkomponente weist Apple bei jeder Ankündigung eines neuen Prozessors der A- oder M‑Klasse stets hin. Beim M4 wird voraussichtlich noch deutlicher darauf eingegangen und die On-Device-Rechenleistung diverser KI-Funktionen erklärt.

Weitere konkrete Informationen zur Chipfamilie hinsichtlich Leistung oder kommender Funktionen für macOS und iPadOS gibt es zwar nicht. Wir können allerdings von Überschneidungen bei KI-Funktionen rechnen, die Apple mit iOS 18 für die iPhones plant.

Unter anderem soll Siri endlich intelligenter werden und Apple Music sowie die Office-Apps der iWork-Familie wie Keynote und Pages sollen generative KI erhalten. Eine KI-Integration in Apples Messaging-App iMessage soll „Fragen beantworten und Sätze automatisch vervollständigen“ können, heißt es weiter.

Welche Macs und Macbooks sollen welche M4-Chips bekommen?

Die mutmaßliche Roadmap für die M4-Chips umfasst Informationen des Bloomberg-Reporters Mark Gurman, der für seinen ausgezeichneten Draht zu Apple bekannt ist, drei Varianten: einen Basischip mit dem Codenamen „Donan“ etwa für Macbook Airs und iPad Pros, höherwertige Versionen mit dem Codenamen „Brava“, die M3 Pro und M3 Max ersetzen sollen, und einen M4 Ultra mit dem Codenamen „Hidra“. Letzterer dürfte in Mac Studio und Mac Pro verbaut werden.

Gurman geht davon aus, dass Apple das gesamte Mac-Portfolio auf die M4-Prozessorplattform umstellen wird. Nach seinen Informationen sieht der Zeitplan für die Einführung des M4-Mac wie folgt aus:

iPad Pro mit 11- und 13-Zoll-Displays: womöglich im Mai 2024

Einstiegsmodell des 14-Zoll-Macbook-Pro mit M4: Ende 2024

24-Zoll-iMac mit M4: ebenfalls Ende 2024

14-Zoll- und 16-Zoll-High-End-Macbook-Pros mit M4-Pro-/M4-Max-Chips: Ende 2024/Anfang 2025

Neue Mac Mini mit M4 und M4 Pro: Ende 2024/Anfang 2025

13- und 15-Zoll-Macbook-Airs: Frühjahr 2025

Mac Studio mit einem High-End-M4-Chip: Mitte 2025

Mac Pro mit M4-Ultra-Chip: in der zweiten Jahreshälfte 2025

Die Konkurrenz schläft nicht

Egal, ob der M4 im Mai oder erst im Herbst erscheinen wird, dürfte die komplette Entwicklung von Prozessoren für Notebooks, Smartphones und Tablets in diesem Jahr ausgesprochen spannend werden. Denn auch wenn Intel seine ersten „KI-Chips“ im Dezember 2023 ankündigte, wird es in den nächsten Wochen auch seitens Microsoft mit Chipentwickler Qualcomm aufregende Ankündigungen für Windows geben.

Denn Qualcomm wird seine neuen Prozessoren Snapdragon X Plus und X Elite in erste Notebooks bringen, für die Microsoft wohl endlich mit einem Windows-11-Update eine passende Plattform entwickelt hat. Microsoft werkelt zwar schon seit Jahren daran, Windows für ARM-Chips fit zu machen, bislang war dies aber noch nicht von Erfolg gekrönt. Jetzt soll es so weit sein – und mit der Hilfe von Qualcomms Chips wird erwartet, dass Windows-Notebooks schließlich wieder auf einem Leistungsniveau mit Apples M‑Prozessoren liegen und dank ARM-Plattform auch so energieeffizient sind.

Wie gut die jeweils angebotenen KI-Modelle und Funktionen von Apple, Microsoft und anderen sein werden, bleibt abzuwarten, ebenso wie die Akzeptanz der Nutzer:innen. Hersteller und Analyst:innen erhoffen sich durch die neuen Funktionen einen stärkeren Notebook-Absatz.