Nasa 2024: Dramatischer neuer Trailer gibt Ausblick auf Missionen 2024

Die Artemis 2 soll per Laser kommunizieren. (Foto: Nasa)

Die Nasa hat ein Video veröffentlicht, das einen Ausblick auf das kommende Jahr aus Sicht der Weltraumagentur gibt. Gemischt mit Zitaten voller großer Worte und dramatischer Musik zeigt die Behörde Höhepunkte der eigenen Aktivität, aber auch Meilensteine für die Raumfahrt im Allgemeinen.

2024: Der Mond im Fokus

2024 steht ganz im Zeichen des Mondes. Er soll als Basis dienen, um in Zukunft von dort aus Missionen zu unternehmen. Das hätte den großen Vorteil, dass man Flüge nicht mehr mit sehr viel Energie gegen die Anziehungskraft der Erde starten müsste.

Bis dahin müssen jedoch noch einige Meilensteine erreicht werden. So sollen im Zuge der Commercial Lunar Payload Service Initiative zum ersten Mal kommerzielle Anbieter Nutzlasten für die Nasa auf den Mond schaffen. Parallel bereiten andere die Landung und eine Station im Zuge der Artemis-Missionen vor.

Neue Raumanzüge, Fahrzeuge, Systeme für den Mond

Zunächst für den Einsatz auf dem Mond entwickeln eine ganze Reihe Akteure neues Equipment. Artemis 2 sieht die Landung von Astronauten auf dem Mond vor. Dafür werden neue Landesysteme, Raumanzüge und Rover entwickelt. So soll der Rover Viper die Pol-Regionen erforschen, andere „Terrain Vehicles“ Menschen auf der Mondoberfläche transportieren.

Die Bohrstation Prime ist mit Bohrern ausgestattet, um am Südpol nach Eis zu suchen. Das Ziel ist, Wasser zu gewinnen. Parallel soll die Raumstation Gateway im Mondorbit als Observations-, Versorgungs- und Forschungsstützpunkt dienen.

Neue Kapitel für die Raumfahrt

Die ISS darf in einem solchen Überblick nicht unerwähnt bleiben, sie wird auch weiterhin als Forschungsstation im Orbit dienen. Allerdings sollen über das Commercial Crew Program in Zukunft mehr kommerzielle Anbieter Flüge zur Station und zurück anbieten.

Die Nasa nennt als Beispiele den Boeing Starliner und das Überschallflugzeug X-59 Quesst. Die Europa-Clipper-Mission wird den Jupitermond Europa untersuchen.

Nasa auch auf der Erde aktiv

Neben den Missionen in fernen Gestirnen macht die Nasa auf die Projekte auf und um die Erde aufmerksam. So soll die Sonde Nisar die ökologischen Veränderungen messen und Informationen über Biomasse, Naturphänomene, Meeresspiegel und Grundwasser liefern.

Die Mission Pace misst CO2 in der Atmosphäre und soll das Algen- und Phytoplankton-Wachstum im Auge behalten. Ein weiteres Highlight ist die totale Sonnenfinsternis auf dem nordamerikanischen Kontinent. Am 8. April wird es so weit sein.

