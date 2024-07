Neu bei Whatsapp: 4 Funktionen, die ihr kennen müsst

Was ist neu bei Whatsapp?

Whatsapp zählt weltweit zwei Milliarden Nutzer:innen und ist damit der beliebteste Messenger. Damit das so bleibt, spendieren die Entwickler:innen den Apps für iOS, Android, macOS und Windows regelmäßig neue Funktionen – manchmal sogar in so geringen Abständen, dass es für einige Nutzer:innen unübersichtlich wird.

Damit ihr nichts verpasst, haben wir die Neuheiten der vergangenen Wochen für euch zusammengetragen. Darunter befinden sich neue Funktionen für Videocalls und die Möglichkeit, den eigenen Account besser zu schützen.

Whatsapp-Funktion für Favoriten

Lange nach favorisierten Gruppen oder Kontakten suchen? Das muss man in Whatsapp schon seit Monaten nicht mehr. Längst lassen sich Unterhaltungen auch auf der Startseite anpinnen. Allerdings funktioniert das nur mit maximal drei Chats. Vielleicht bessert Whatsapp auch deswegen nun nach. Ab sofort habt ihr die Möglichkeit, einzelne oder Gruppenchats als Favoriten zu markieren. Sie tauchen dann im Reiter „Favoriten“ auf. Ihr müsst also nicht mehr lange nach den Kontakten suchen. Das klappt auch im Reiter „Anrufe“. In diesem Artikel lest ihr, wie genau ihr Favoriten in Whatsapp markiert.

Gruppen-Einladungen werden transparenter

Eine weitere Funktion soll für mehr Klarheit bei Gruppeneinladungen sorgen. Ab sofort sollt ihr bei Einladung durch eine euch unbekannte Person eine Infokarte angezeigt bekommen, die euch zeigt, wer die Gruppe wann erstellt hat. Außerdem soll die Karte den Zweck der Gruppe anzeigen. Wenn euch all dies nicht zusagt, könnt ihr den Chat über einen Button sofort wieder verlassen. In diesem Artikel findet ihr die Details zur neuen Gruppen-Funktion.

Bilder in höherer Auflösung verschicken

Per Whatsapp Bilder teilen? Kein Problem. Nur ließ die Qualität der Schnappschüsse in der Vergangenheit zu wünschen übrig. Das ändert eine neue Einstellungsmöglichkeit. Ab sofort könnt ihr eure Urlaubsbilder bei Bedarf auch in höherer Auflösung verschicken. Das funktioniert auch für Videos. Die Nachteile: Whatsapp gibt an, dass das Senden der Medieninhalte länger dauert und die Dateien bis zu sechsmal größer sein können. Es kann also auf das Datenvolumen gehen. Die gute Nachricht: Vor dem Absenden einer jeden Botschaft könnt ihr nochmals auswählen, in welcher Qualität ihr Fotos und Filmchen verschicken wollt. In diesem Artikel findet ihr alle Details zur neuen Einstellung für den HD-Foto-Versand von Whatsapp.

Whatsapp für Videocalls

Was bei der Arbeit via Zoom, Teams oder Slack funktioniert, klappt dank der Integration neuer Funktionen auch per Whatsapp. An einem Videochat können jetzt bis zu 32 Kontakte teilnehmen. Damit es übersichtlich bleibt, wird der- oder diejenige, der:die gerade spricht, für alle anderen größer dargestellt. Wer etwas auf seinem Bildschirm zeigen möchte, kann diesen künftig freigeben. Damit nicht genug: Ein neues Codec soll die Sprachqualität bei Anrufen verbessern. Hier verraten wir alle Details zu den neuen Videotelefonie­funktionen für Whatsapp.

Noch mehr Whatsapp

Wer will, kann bei Whatsapp aber auch einen Blick in die Zukunft wagen. Meta veröffentlicht regelmäßig neue Funktionen als Beta-Update. Hier findet ihr acht Whatsapp-Änderungen, die ihr ausprobieren könnt. Als Bonus verraten wir, wie ihr euch für das Beta-Programm anmelden könnt.

Ihr wollt noch mehr aus dem Messenger herausholen? Dann haben wir 29 Whatsapp-Tipps zu gängigen Funktionen für euch. Außerdem ist auch t3n jetzt auf Whatsapp vertreten. Wie ihr unseren Kanal (auch bei Threads, Mastodon und Bluesky) abonnieren könnt, verraten wir hier.

Und weil mal wieder viel Scam im Umlauf ist: Hier könnt ihr nachlesen, wie unser Autor auf Nachrichten aus Südafrika geantwortet hat. Und ihr erfahrt, warum ihr das in keinem Fall nachmachen solltet.

