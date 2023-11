Google startet Black-Friday-Sale mit großen Rabatten auf Pixel und Co.

Der Black Friday 2023 steht kurz bevor. Wer noch nach einem Weihnachtsgeschenk sucht, kann sich also auf zahlreiche Rabatte einiger Onlinehändler freuen. Natürlich wird auch Google seine Hardware in diesem Jahr zu vergünstigten Preisen anbieten – allerdings bereits früher als erwartet. Schon ab dem 15. November wird im Google Store eine vielfältige Auswahl an Google-Geräten zu reduzierten Preisen angeboten – darunter auch das brandneue Google Pixel 8 und das Pixel 8 Pro.

Die Aktion beginnt zwar offiziell am Mittwoch, aber bereits jetzt ist eine Vorschau der Angebote im Google Store online verfügbar. Wer sich beispielsweise für den Kauf des Google Pixel 7 entscheidet, bekommt 150 Euro Rabatt. Käufer des Google Pixel Fold können sogar 300 Euro sparen. Auch die aktuellsten Pixel-Modelle, die erst am 4. Oktober offiziell vorgestellt wurden, sind ab Mittwoch rabattiert.

Rabatt auf neue Pixel-Modelle – allerdings mit Einschränkung

Das Google Pixel 8, das regulär 799 Euro kostet, ist mit 70 Euro Rabatt dabei. Beim aktuellsten Pro-Modell, dem Google Pixel 8 Pro, das in unserem Test überzeugen konnte und regulär 1.099 Euro kostet, können 100 Euro gespart werden. Da das Google Pixel 8 und das Pixel 8 Pro allerdings erst kürzlich auf den Markt kamen, bezieht sich der Rabatt im Gegensatz zu den restlichen rabattierten Geräten nur auf Guthaben für den Google Store.

Nicht nur Smartphones sind ab dem 15. November im Google Store reduziert. Das Pixel Tablet ist mit einem Rabatt von 80 Euro erhältlich. Außerdem sind die begehrten Pixel Buds Pro, die vergangenes Jahr auf den Markt kamen, um 60 Euro rabattiert. Des Weiteren können sich Technikbegeisterte über einen Rabatt von 90 Euro auf Googles Pixel Watch freuen. Zudem wird der Kauf des Google Chromecast um 15 Euro vergünstigt.

