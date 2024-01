3 Monde im Visier: Diese Weltraummissionen heben 2024 ab

Trotz des Einspruchs des Volks der Navaja ist am Montag, wie geplant, die Vulcan-Centaur-Rakete der United Launch Alliance mit dem Peregrine-Mondlander an Bord abgehoben. Die „Peregrine Mission One“ soll nicht nur die historische erste private Mondlandung bewerkstelligen, sondern läutet ein spannendes Jahr voller neuer Erkundungsmissionen in den Weltraum ein.

2024 steht im Zeichen des Mondes

Dabei steht das Jahr 2024 ganz im Zeichen des Mondes. Noch vor der Peregrine-Landung, die für den 23. Februar 2024 geplant ist, soll der Mondlander Slim der japanischen Weltraumbehörde Jaxa die Mondoberfläche erreichen – nämlich am 19. Januar.

Im vergangenen Jahr waren Japan sowie Russland mit ihren unbemannten Mondlandeversuchen jeweils gescheitert. Indien war das Kunststück dagegen im August 2023 mit dem Mondlander der Mission Chandrayaan-3 gelungen.

Kommerzielle und wissenschaftliche Mondmissionen

Für 2024 sind zudem weitere kommerzielle US-amerikanische Mondlandemissionen geplant, bei dem es vor allem um den Transport von Ausrüstung und Gütern zum Mond gehen soll. Darüber hinaus will die Nasa Ende 2024 den Rover Viper in Richtung Mond schicken. Der soll den Nobile-Krater in Südpolnähe untersuchen, wie tagesschau.de berichtet.

Ebenfalls wissenschaftlichen Zwecken dient die chinesische Mission Chang’e 6, in deren Rahmen auf dem Mond Bodenproben entnommen und zur Erde gebracht werden sollen.

Artemis II: Bemannte Mondumrundung

In puncto bemannte Raumfahrt dürfte es 2024 derweil nur ein echtes Highlight geben, nämlich den geplanten Nasa-Flug um den Mond. Die sogenannte Mission Artemis II soll im November abheben und dient der Vorbereitung der Rückkehr von US-Astronaut:innen zum Mond. Auch China hat entsprechende Mondlandepläne.

Neben dem Erdtrabanten sind aber in den kommenden Monaten weitere Monde im Visier der Raumfahrt. So wird Ende dieses Jahres die Nasa-Sonde Europa Clipper zum Jupitermond Europa geschickt. Ziel ist die Untersuchung der Eisschicht und des darunter vermuteten Ozeans.

Sonden fliegen zu Jupiter- und Marsmonden

Schon im September macht sich eine Jaxa-Sonde zum Marsmond Phobus auf. Ab 2027 soll ein an Bord befindlicher Rover Gesteinsproben sammeln und zur Erde bringen – wahrscheinlich noch vor der Rückholaktion entsprechender auf dem Mars gesammelter Proben.

Indien hat derweil die Venus ins Visier genommen. Die Raumsonde Shukrayaan-1 soll sich künftig der Untersuchung der Atmosphäre und der vulkanischen Aktivitäten des Planeten widmen.

Esa untersucht Asteroiden Didymos

Auch die europäische Weltraumagentur Esa hat einiges für 2024 geplant. So soll die Hera-Mission mit der Untersuchung des Asteroiden Didymos neue Erkenntnisse für die Asteroidenabwehr auf der Erde bringen. Nicht unwichtig für künftige Weltraummissionen ist zudem der für Sommer 2024 geplante Test der neuen Esa-Schwerlastrakete Ariane 6.

