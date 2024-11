Android 16: Diese Features könnten mit dem nächsten großen Update kommen

Google hatte sich mit dem Release von Android 15 gehörig Zeit gelassen und selbst die neuen Pixel-9-Modelle noch mit Android 14 veröffentlicht. Mit Android 16 soll es nun ganz schnell gehen. Schon in der ersten Jahreshälfte wird es laut Hersteller erscheinen. Eine erste Entwicklervorschau ist auch nicht mehr fern.

Android 16: Google bricht mit den Namenskonventionen

Nicht nur beim Releasezeitraum gibt es größere Änderungen mit Android 16, sondern auch bei Googles seit Jahren etablierter Namenskonvention brechen die Entwickler:innen. So besitzen Android-Iterationen seit Version 1.5 einen Süßigkeitennamen, der sich alphabetisch fortsetzt. Android 1.5 hatte den Zusatz „Cupcake“, 1,6 „Donut“, 2.0 „Eclair“ und Android 15 schließlich „Vanilla Ice Cream“.

Basierend auf diesem Muster, würden wir erwarten, dass der Codename von Android 16 mit dem Buchstaben „W“ beginnt. Aber weit gefehlt, wie Android-Trüffelschwein Mishaal Rahman entdecken konnte, hat Google der nächsten Android-Version den Zusatz „Baklava“ verpasst.

Eigentlich hätte Google die nächste Android-Version der Nomenklatur zufolge eher „Waffle“ taufen sollen. Allerdings werden die Süßigkeitennamen schon seit Android 10 nicht mehr offiziell genutzt, sondern nur noch von Entwickler:innen. Mit „Baklava“ soll gewissermaßen auf große Änderungen am Backend von Android zelebriert werden.

Android-16-Funktionen schon in Android 15 versteckt

Google hat noch keine konkreten Details zu Android 16 bekannt gegeben, aber dank der quartalsweisen Updates (QPR) können wir uns schon ein Bild davon machen, was an Bord sein dürfte.

Denn zur Beschleunigung der Android-Entwicklung setzt Google auf ein sogenanntes „Trunk-basiertes“ Entwicklungsmodell. Hierbei arbeiten die Android-Entwickler:innen intern an einem einzigen, zentralen „Hauptstrang“ und nutzen „Flags“, um festzulegen, welche Funktionen und Schnittstellen (APIs) in einem bestimmten Build aktiviert sind.

Durch Kniffe können so noch inoffizielle, unangekündigte Funktionen aktiviert werden, wie es der Experte Mishaal Rahman des Öfteren regelmäßig unter Beweis stellt. Dank seiner umfangreichen „Android-Forschung“ können wir jetzt schon sehen, was Google für Android 16 geplant hat.

Es sollte darauf hingewiesen werden, dass die Funktionsweise von Features sich bis zum finalen Release verändern könnten. Ebenso ist nicht ausgeschlossen, dass einige Funktionen auch schon in einer früheren QPR-Version veröffentlicht werden.

Änderungen bei den Benachrichtigungen und Schnelleinstellungen

Mit Android 16 scheint Google die Benachrichtigungen und Schnelleinstellungen neu zu gestalten und sie ähnlich wie bei Apples iOS in Zwei zu teilen. Zumindest demonstriert Rahman eine neue Version des Features. Zum einen sieht man zunächst, dass die Benachrichtigungsleiste nicht mehr den kompletten Bildschirm vereinnahmt und darunter immer noch die aktive App zu sehen ist.

Zum anderen zeigt Rahman, dass er mit einem Finger die Benachrichtigungsleiste zum Vorschein bringt, während eine Zweifingergeste die Schnelleinstellungen öffnet. Diese Neuerung könnte durchaus zu Kritik führen, da die bisherige Lösung, die beides untereinander anzeigt, mit einer einzigen Geste zu erreichen ist. Eine spätere Variante des Features entledigt sich indes der Zweifingergeste.

Zudem ändert Google auch das Design in den Schnelleinstellungen: Die meisten Kacheln der Schnelleinstellungen wurden verkleinert, sodass mehr von ihnen auf eine Seite passen, so Rahman.

Google soll außerdem einige weitere Funktionen optisch aufbohren: So deutet sich an, dass der Schieberegler für die Helligkeit in den Schnelleinstellungen sich am Design der mit Android 15 überarbeiteten Lautstärkeeinstellungen orientieren könnte.

Im von Rahman gezeigten Entwicklungsstatus zeigt er auch die Helligkeit des Displays in Prozent an, während Anpassungen vorgenommen werden.

Bringt Android 16 die App-Bubbles?

Mit Android 16 könnte zudem die Option einziehen, jede App in einer schwebenden „Blase“ anzeigen zu lassen. Eine reduzierte Variante besteht schon seit Android 11 für Chat-Apps.

Laut Rahman könnte Google diese Funktion auf jede App bereitstellen und temporäre Verknüpfungen in Blasenform für Browser, Dienstprogramme und mehr ermöglichen.

Mehr Ruhe im Chat: „Notification Cooldown“

Die Funktion namens „Notification Cooldown“ wurde schon mit Android 15 erwartet, soll nun aber mit Android 16 erscheinen, heißt es. Sie sorgt dafür, dass bei einem Chat mit vielen Nachrichten nur die erste mit voller Lautstärke oder Vibration ertönt und die folgenden Nachrichten leiser abgespielt werden.

Kommt mit Android 16 der Desktopmodus?

Auch ein regelrechter Desktopmodus ist seit Längerem im Gespräch und hätte angeblich auch mit Android 15 erscheinen können. Die „Flags“ wurden aber nicht umgelegt.

Mit einem Desktopmodus könnten Nutzer:innen mehrere Anwendungen gleichzeitig ausführen und die Größe der Anwendungsfenster frei ändern, so wie wir es von herkömmlichen Desktops gewohnt sind. Diese Funktion dürfte zum einen auf Tablets und Foldables mit größeren Bildschirmen sinnvoll sein. Zum anderen aber auch, wenn ein Smartphone an einen externen Bildschirm angeschlossen wird.

Ein wenig Dynamic-Island-Feeling für Android

Mit Android 16 könnte Google eine Funktion einführen, die von Apples Dynamic Island inspiriert zu sein scheint, aber eigentlich älter als die iOS-Funktion ist. Dabei können etwa Aktivitäten wie anstehende Flugzeug-Boardings, Spielstände von Sportveranstaltungen oder die Verfolgung von Essensbestellungen in der Statusleiste eingeblendet werden.

Eine grob ähnliche Funktion existierte im Grunde schon mit Android 12. Denn die Version verfügte über eine Schnittstelle, mit der Telefon-Apps die Dauer eines laufenden Anrufs in der Statusleiste anzeigen können.

Die Öffnung der „Statusleisten-Chips“ für alle Anwendungen mit dem Update auf Android 16 wäre sicherlich eine sinnvolle und willkommene Erweiterung.

Was könnte Android 16 noch mit sich bringen?

Rahman hat viele weitere Hinweise auf weitere mögliche Features entdecken können: So könnte Google etwa Widgets auf den Sperrbildschirm bringen, wie es Apple mit iOS 16 eingeführt hatte und Nothing mit NothingOS 3. Lock-Screen-Widgets unter Android gab es übrigens bis zur Version 4.4 und wurden mit Android 5.0 Lollipop eingestampft. Mit Android 15 QPR1 Beta 2 sind sie immerhin schon für Tablets aufgetaucht.

Mit Android 16 könnte Googles erweitertes Sicherheitsprogramm fester Bestandteil des Betriebssystems werden, heißt es. Dieses Programm liefert zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen für Nutzer:innen, die einem erhöhten Risiko von Phishing, Überwachung und anderen Online-Angriffen ausgesetzt sind. Bislang konnte diese Funktion nur über eine Webseite aktiviert werden.

Unter Android 16 könnte eine Option einziehen, mit der der erweiterte Schutz direkt in den System-Einstellungen aktiviert werden kann. Laut Rahman könnte es zudem neue „Advanced Protection API“ geben, mit der Apps erkennen können, ob die Funktion aktiviert ist und die Funktionen an die entsprechenden Sicherheitsbedürfnisse anpassen.

Wann erscheint Android 16?

Das große Update auf Android 16 soll laut Google im Laufe des zweiten Quartals erscheinen. Damit wird es Monate früher veröffentlicht als die Vorgänger, die zwischen August und Oktober bereitgestellt wurden.

Der frühere Release soll unter anderem damit zusammenhängen, dass die nächsten Pixel-Geräte auch mit neuen Android-Versionen ausgeliefert werden können. Beim Pixel 9 hatte das nicht geklappt: Die Geräte wurden mit Android 14 auf den Markt gebracht und erhielten erst zwei Monate später das Update auf Android 15.

Einen genauen Termin nannte Google bislang nicht, allerdings kursiert unter der Hand schon der 3. Juni 2025. Ob Google an diesem Tag wirklich das Update freigeben wird, bleibt abzuwarten.

Vor dem weit entfernten finalen Release dürften wir schon bald eine erste Entwickler:innen-Vorschau zu Gesicht bekommen. In der Regel veröffentlicht Google etwa ein halbes Jahr vor Fertigstellung eine solche Version, damit Entwickler:innen ihre Apps an die neuen Schnittstellen und Verhaltensänderungen anpassen können.

