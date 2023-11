Black Friday gestartet: Die besten Technik-Schnäppchen bei Amazon und Co in der Übersicht

Die besten Technik-Angebote am Black Friday (Bild: David MG / Shutterstock)

Der Black Friday 2023 findet am 24. November statt. Wir zeigen, wo du Smartphones, Tablets und andere Gadgets aktuell günstiger bekommst, empfehlen dir vor dem Shopping aber auch einen Preisvergleich, etwa über diese Chrome-Erweiterung, mit deren Hilfe du nachvollziehen kannst, ob es sich bei dem Angebot wirklich um ein Schnäppchen handelt. Ebenfalls wichtig: Mit diesen zehn Tipps kommt ihr an die besten Rabatte.

Apple-Geräte am Black Friday günstiger

iPhones, Macbooks und iPads sind selten richtig günstig zu bekommen. Beim Black Friday lohnt sich aber ein Blick durch die Angebote. So mancher Händler hat zwar nicht die aktuellen, dafür aber die Vorjahresgeräte günstiger im Angebot. 2023 sind etwa das iPhone 13 und 14 günstiger zu haben. Manche iPads sind zumindest ein wenig reduziert. Unsere Übersicht mit allen Apple-Angeboten findet ihr hier.

Apple iPhone 14 128GB bei Otto: 759,99 Euro*

Apple iPad 9 (2021) WLAN, 64 GB bei Gravis: 349 Euro*

Apple Watch SE (2023) bei Gravis: 315 Euro*

Apple Macbook Air mit Apple M1 Chip bei Otto: 899 Euro*

iPhone 13 128 GB (Mitternacht) bei Amazon: 669 Euro*

Samsung mit starken Rabatten

Nachdem es in der vorhergegangenen Black Week vor allem eine 2-für-1-Aktion zu bestaunen gab, geht es nun einfacher zu: Auf einige der besten Smartphones, Smartwatches und weiteren Produkte des Herstellers gibt es kräftige Rabatte. Außerdem ist Eile geboten: Manche Artikel sind bereits vergriffen. Das Top-Smartphone Samsung Galaxy S23 Ultra (Test) bekommt ihr mit 256 GB im Shop des Herstellers jetzt kurzzeitig ab 949 Euro*. Die Variante mit 512 GB gibt es ab 1.049 Euro* Damit unterbietet Samsung beispielsweise den derzeitigen Amazon-Preis. Alle Angebote findet ihr hier.

Bluetooth-Boxen und Smartspeaker

Rund um den Black Friday gibt es Bluetooth-Boxen und Smartspeaker für jeden Geldbeutel zu reduzierten Preisen. Ganz vorne mit dabei ist die JBL Boombox 3. Sie landete in der Kategorie „Bluetooth-Boxen ohne Kabel“ bei Stiftung Warentest auf dem ersten Platz und kostet bei Amazon jetzt 343,99 Euro*. Zum Prime Day lag ihr Preis dort noch bei 419 Euro. Die ebenfalls mit der Note „gut“ bewertete JBL Partybox 110 war am Prime Day rabattiert für 319 Euro zu haben und ist jetzt nochmal günstiger: 299 Euro bei Amazon *. Wer eine leichte und günstige Box sucht, kann bei der LG XBOOM Go DXG7 fündig werden. Diese bekam von Stiftung Warentest die Note 2,5 verpasst, wiegt nur 1,1 Kilogramm und ist aktuell zum reduzierten Preis von 95 Euro erhältlich*. Unsere Übersicht mit allen Angeboten findet ihr hier.

Bluetooth-Kopfhörer im Angebot rund um den Black Friday

Auf der Suche nach frischem Sound? Zum Black Friday gibt es Premium-Kopfhörer von Bose, Sennheiser und Sony günstiger. Mit dabei sind die Sennheiser Momentum 4 Wireless (Test) in der Special Edition für den guten Preis von 249 Euro bei Amazon*. Und auch die Konkurrenz des Sennheiser-Kopfhörers ist günstiger zu haben:

Bose Noise Cancelling Headphones 700 253 Euro*

Sony WH-1000XM5 299 Euro*

Zudem bekommt ihr die beliebten Kopfhörer von Beats oder Google jetzt günstiger als beispielsweise am Prime Day:

Günstiger sind aber auch Kopfhörer für den kleineren Geldbeutel: Hier findet ihr alle Kopfhörer-Angebote in unserer Übersicht.

Testsieger günstiger: Saug- und Wischroboter bei Amazon im Sale

Saug- und Wischroboter gehören an Shopping-Tagen wie Black Friday und Prime Day zu den beliebtesten Produkten. Auch in diesem Jahr gibt es die Geräte unterschiedlicher Hersteller im Sale. Mit dabei ist unter Roborock S7 MaxV Ultra (inklusive All-in-one-Station) für 1.222 Euro bei Amazon*, der sowohl uns als auch Stiftung Warentest überzeugen konnte. Weitere spannende Deals sind unter anderem:

Unsere Übersicht mit allen weiteren Angeboten findet ihr hier.

Smartwatches und Fitnesstracker im Black-Friday-Sale

Was Smartwatches angeht, gibt es am Black Friday 2023 wenig überraschend kaum Rabatte auf die neusten Geräte wie die Apple Watch 9. Dafür sind die vorherigen Generationen aber zum Teil deutlich günstiger. Mit dabei sind unter anderem:

Zudem gibt es bei Amazon erneut einen Fitbit-Sale, sowie unter anderem Huawei-Smartwatches und mehr bei Mediamarkt. Hier geht es zu unserer Übersicht mit allen Angeboten.

Energiespar-Deals zum Black Friday

Auch am Black Friday gilt: Smarte Thermostate und vor allem Balkonkraftwerke sind zunächst einmal eine Investition und lohnen sich erst nach einiger Zeit – und nur unter bestimmten Bedingungen. Das richtige Angebot kann aber dabei helfen, dass sich die Kosten schneller amortisieren. Mit dabei sind beispielsweise Thermostate von Homematic, Fritz und Tado:

Alle weiteren Angebote, inklusive rabattierten Balkonkraftwerken und mehr findet ihr hier in unserer Übersicht

Software-Schnäppchen mit bis zu 50 Prozent Rabatt

Der Black Friday ist in jedem Jahr eine gute Quelle, um sich günstig mit Software einzudecken. Mit dabei sind dieses Jahr unter anderem:

Hier geht’s zu unserer Übersicht mit allen weiteren Software-Deals zum Black Friday.

Google mit günstigen Pixels

Auch Google bittet im eigenen Store vorzeitig zum Black Friday. Hier gibt es sogar die aktuellen Modelle Pixel 8 und Pixel 8 Pro mit einem kleinen Rabatt.

Beim Kauf des faltbaren Pixel Fold lassen sich sogar gleich 300 Euro im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlungen sparen. Viele Geräte aus der Smarthome-Sparte Nest sind ebenfalls günstiger zu haben. Alle Angebote findet ihr hier.

Smartphones reduziert

Außerdem haben wir euch in diesem Artikel besonders gute Smartphone-Deals zusammengefasst. Mit dabei sind iPhones, Samsung-Galaxy- und Google-Geräte. Alle Angebote findet ihr hier.

Konsolen und Games im Angebot

In der Black-Friday-Week kommen auch Gamer auf ihrer kosten. So reduzieren viele Händler die Preise für die Playstation 5, die Xbox Series X oder die Nintendo Switch. Auch aktuelle Spiele sind reduziert. Darunter der Fifa-Nachfolger EA Sports FC 24, Spider-Man 2 oder Super Mario Bros. Wonder. Unsere Übersicht mit alle Angeboten findet ihr hier.

Playstation 5 mit mit EA Sports FC 24 im Bundle für 479,98 Euro*

Xbox Series X für 398 Euro*

Nintendo Switch OLED im Mario-Kart-8-Deluxe-Set für 329 Euro*

Amazon reduziert Echo- und Fire-Geräte

Amazon bietet nicht nur die Produkte anderer Hersteller zur Black-Friday-Week günstiger an, sondern auch die eigenen. Zum Portfolio gehören die Klassiker wie Echo-Lautsprecher und -Bildschirme, aber auch Ring-Kameras und Eero-Router. Unsere Übersicht mit alle Angeboten findet ihr hier.

Angebote bei Mediamarkt und Saturn

Bei den großen Elektrofachmärkten Mediamarkt und Saturn findet ihr viele Smartphones wie das Samsung Galaxy S22 oder das Fairphone 5, aber auch Notebooks wie das Samsung Galaxy Book 3 oder das Apple Macbook Air mit M2-Prozessor im Angebot. Zubehör ist ebenfalls reduziert. So bekommt ihr bei beiden auch externe SSDs, Lautsprecher und Fernseher. Unsere Übersicht mit allen Angebote findet ihr hier.

Technik-Schnäppchen bei Otto

Die Black-Week-Angebote von Otto decken die Smartphones von Apple bis Xiaomi ab. Ebenfalls im Angebot: Smartwatches von Garmin, Huawei und Co und einige Smart-TV-Modelle von Samsung, LG und Sony sowie Bluetooth-Boxen und Kopfhörer von Bose und Sonos. Alle Angebote findet ihr hier.

