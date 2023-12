iPad Pro mit OLED und großes Air: Das soll Apple für Anfang 2024 planen

Das erste Quartal des Jahres 2024 könnte für Apple mit einer größeren Rutsche neuer Hardware beginnen. Das zumindest sagt der Bloomberg-Reporter Mark Gurman, der für seine ausgezeichneten Kanäle in den Konzern bekannt ist. Bis Ende März können wir etwa mit aktualisierten iPad Pros rechnen – sie erhalten dem Reporter zufolge das größte Upgrade seit fünf Jahren.

Neue iPad Pros: Redesign, OLED und M3

Nach Gurmans Informationen können wir uns bis Ende März auf die seit Monaten in der Gerüchteküche kursierenden neuen iPad Pros einstellen. Die Top-Tablets sollen demzufolge zwar weiterhin 11 und um 13 Zoll in der Diagonale messende Displays erhalten, allerdings wird Apple wohl auf OLED-Technologie umsteigen.

Bei den derzeitigen iPad Pros verbaut der Hersteller in der 12,9-Zoll-Variante Mini-LED-Bildschirme, während im kleineren Modell auf eine ältere LED-Technologie gesetzt wird. Durch den Wechsel auf OLED sollen die Displays „schärfer und heller sein und Farben genauer wiedergeben“, so Gurman.

Die neuen iPad-Pro-Modelle mit den Codenamen J717, J718, J720 und J721 erhalten erwartungsgemäß einen Geschwindigkeitsschub durch die neuen M3-Prozessoren, die schon im aktualisierten Macbook Pro und im iMac zum Einsatz kommen.

Neues Zubehör soll das iPad Pro mehr zum Macbook machen

Auch beim iPad-Pro-Zubehör soll Apple mit einem neuen Magic Keyboard nachlegen. Das Accessoire werde die iPads laut Gurman noch mehr wie Macbooks aussehen lassen, indem unter anderem das Trackpad vergrößert wird. Mit dieser Anpassung soll ein Kritikpunkt am aktuellen Magic Keyboard behoben werden, das 2020 auf den Markt gekommen ist.

Begleitet werden soll das iPad Pro zudem von einer neuen Generation des Apple Pencil. Der Pencil mit dem Codenamen B532 wird die mittlerweile dritte Generation des Produkts sein. Zuletzt hatte das Unternehmen eine USB‑C-Version für unter 100 Euro im November auf den Markt gebracht.

Größeres iPad Air

Neben den Pro-Tablets soll Apple auch das iPad Air aktualisieren und dabei eine größere Version des Mittelklasse-Tablets enthüllen. Das aktuelle Modell besitzt einen 10,9-Zoll-Bildschirm, dem laut Gurman eine Variante mit 12,9 Zoll zur Seite gestellt werden soll.

Das Unternehmen bereite vier Modelle mit den Codenamen J507, J508, J537 und J538 vor, die als WLAN- und Mobilfunkversionen in beiden Größen erhältlich sein sollen, so Gurman.

Die neue Bildschirmvariante des Air sei Teil einer Strategie Apples, Kund:innen mehr Optionen zu unterschiedlichen Preisen anzubieten. So könnten Verbraucher:innen künftig ein größeres Display erhalten, ohne gleich zum teureren iPad Pro greifen zu müssen. Dieser Ansatz ist nicht vollkommen neu: Angefangen hatte Apple mit dem Macbook Pro (Test), das mittlerweile in 14 und 16 Zoll feilgeboten wird. Seit Mitte 2023 gibt es außerdem das Macbook Air mit 15 Zoll (Test), das dem 13-Zöller (unser Test) an die Seite gestellt wurde.

Macbook Air bekommt M3-Chips

Apropos Macbook Air: Die ausgezeichneten Mittelklasse-Notebooks werden Gurman zufolge auch Anfang 2024 ein Update erhalten. Dieses umfasse ähnlich der Oktoberankündigung für Macbook Pro und iMacs in erste Linie neue Prozessoren. Von den M2-Chips sollen sowohl das 13-Zoll- als auch das 15-Zoll-Modell die neuen M3-Prozessoren verpasst bekommen.

Abseits der iPad Pros, Airs und Macbook Airs plane der Konzern zudem Anfang nächsten Jahres den Marktstart des ersten räumlichen Computers Vision Pro – jedoch zunächst nur für den US-Markt.

Zudem seien eine aktualisierte Apple Watch mit Blutdrucksensor und ein aktualisiertes iPad Mini sowie ein iPad für das untere Preissegment in der Pipeline. Begleitet wird die Apple Watch, die in diesem Jahr möglicherweise ein Redesign erhalten könnte, sowohl von größeren iPhone-16-Pro-Modellen als auch von überarbeiteten Airpods, die dann auch mit USB‑C-Anschluss ausgestattet sein sollen.

