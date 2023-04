Digital Key Plus: BMW macht Android-Smartphones mit UWB zu vollwertigen Autoschlüsseln

BMW Digital Key Plus: Auch Android-Smartphone werden jetzt unterstützt. (Bild: BMW)

Seit 2021 gibt es den vollwertigen Autoschlüsselersatz für BMW-Fahrzeuge für iPhones und Apple Watches. Der Autobauer nennt diese Funktion Digital Key Plus, mit der Fahrzeuge geöffnet werden können, ohne das Smartphone aus der Hosentasche nehmen zu müssen. Ebenso ist damit das Starten und das Abschließen möglich.

Android-Smartphones mit UWB werden bei BMW zum Autoschlüssel

Neben den Kernfunktionen reagiere das Fahrzeug automatisch auf die Annäherung respektive die Entfernung des:der Fahrer:in. Damit könne auch das orchestrierte Lichtspiel der Front- und Heckleuchten in Verbindung mit dem Lichtteppich je nach Fahrzeugausstattung wie beim physischen Schlüssel ausgelöst werden.

Im Unterschied zu BMWs bisheriger Digital-Key-Funktion, bei der das Smartphone per NFC mit dem Fahrzeug kommuniziert und das Gerät etwa zum Öffnen der Tür an diese gehalten werden muss, setzt Digital Key Plus auf UWB-Technologie (Ultrabreitband). Diese Funktechnik, die im Nahbereich mit hoher Bandbreite arbeitet und die Lokalisierung des:der Fahrer:in rund um das Fahrzeug unterstützt, biete nicht nur mehr Komfort, sondern auch eine höhere Sicherheit.

Wie BMW schreibt, stelle die Präzision von UWB sicher, dass „Relay-Angriffe, bei denen das Funksignal gestört oder abgefangen wird, nahezu ausgeschlossen sind“. Die Firma habe die entsprechende Spezifikation „federführend mit ihren Partnern erarbeitet und über das Car Connectivity Consortium (CCC) als globalem Standard für die Automobilindustrie etabliert“.

BMW Digital Key Plus: Diese Android-Smartphones werden unterstützt

BMW hat mit Google an der Integration der Autoschlüsselfunktion für Android-Smartphones zusammengearbeitet. Parallel zu BMW hatte Google kontinuierlich über die Nutzung von Smartphones als Schlüsselersatz berichtet. Zuletzt kündigte Google Anfang März 2023 den UWB-Support für Autoschlüssel für seine Pixel-Smartphones an. Auch das Teilen der Schlüssel ist übrigens möglich.

Laut BMW unterstützten neben Googles Pixel 6 Pro (Test) und 7 Pro (Test) diese Funktion auch zahlreiche Smartphones aus dem Hause Samsung. Die Liste der Samsung-Smartphones ist wenig überraschend länger als die von Google: Neben den aktuellen Modellen Galaxy S23 Plus und Galaxy S23 Ultra (Test) werden allerhand weitere unterstützt:

BMW zufolge stehe „die Android-Kompatibilität in Digital-Key-Plus-fähigen Fahrzeugen seit Produktion November 2022 ab Werk zur Verfügung“. Digital-Key-Plus-fähige Fahrzeuge, die vor November 2022 produziert wurden, „können künftig mit einem Remote-Software-Upgrade befähigt werden“, so der Autobauer. Eines der ersten Autos mit entsprechender Unterstützung ist der BMW iX (Test).

