Zuckerbergs Twitter-Klon sorgt für Ansturm auf völlig unbekannte Threads-App

Threads – das Original, wenn man die Twitter-Alternative will. (Bild: Adrian Tusar/Shutterstock)

30 Millionen Nutzer:innen nach 24 Stunden, 100 Millionen nach nur fünf Tagen – Zuckerbergs Twitter-Alternative Threads hat sich zur bislang am schnellsten wachsenden App entwickelt. Aktuell soll die Instagram-Tochter schon über 150 Millionen Mal heruntergeladen worden sein.

Threads: Rekord-Download-Zahlen für Slack-Alternative

Dabei ist Threads etwa in der EU noch gar nicht offiziell erhältlich. Der Ansturm auf eine potente Alternative zu dem wankenden Kurznachrichtendienst Twitter sowie regionale Beschränkungen haben derweil einer bisher eher unbekannten App zu neuen Rekorden bei den Download-Zahlen verholfen.

Denn die 2019 gestartete Slack-Alternative Threads teilt sich mit der frisch erschienen Twitter-Alternative des Meta-Konzerns den Namen. Außerdem verfügt Erstere über die populärere Domain threads.com, wie Techcrunch schreibt. Zuckerbergs Twitter-Klon muss dagegen auf die Domainendung .net zurückgreifen.

900.000 Downloads in einer Woche für iOS-Version

Nachdem Threads (die Slack-Alternative) in den vergangenen Monaten auf nur „wenige Downloads“ verweisen konnte, soll allein die iOS-Version in der zweiten Juliwoche fast 900.000-mal heruntergeladen worden sein. Das sollen von der Analysefirma Data.ai erhobene Zahlen belegen, die Techcrunch vorliegen.

Demnach lag die Slack-Alternative zu diesem Zeitpunkt auf Platz 52 der weltweit am häufigsten heruntergeladenen Apps. Im Bereich „Business“ konnte die App sogar in die Top 3 vorstoßen.

Großer Ansturm auf Threads in der EU

Die Top 10 der App-Store-Rankings erreichte Threads (die Slack-Alternative) in Deutschland, Spanien und Italien. Dafür verantwortlich dürfte sein, dass die Twitter-Alternative noch nicht in der EU zur Verfügung steht. Die Slack-Alternative mischte dank des Hypes um den Twitter-Klon auch die Android-Welt auf, wo in den vergangenen Tagen mehr als eine Million Downloads zusammengekommen sein sollen.

Dabei ist sowohl am Logo als auch an dem Hinweis „Wir haben keine Verbindung zu Instagram“ zu erkennen, dass es sich bei der Slack-Alternative Threads nicht um die Twitter-Alternative des Meta-Konzerns handelt.

Interessanterweise hat der Threads-Mitgründer und ‑CEO Rousseau Kazi früher selbst einmal bei Facebook (jetzt: Meta) gearbeitet. Kazi bezeichnete Zuckerberg und den mittlerweile zum Instagram-CEO aufgestiegenen Adam Mosseri sowie die zugehörigen Teammitglieder als „einige der besten Mentor:innen und Köpfe, mit denen ich gearbeitet und von denen ich gelernt habe“.

Nicht bekannt ist, ob Zuckerberg oder Mosseri im Vorfeld ihres Threads-Launches auf Kazi zugekommen sind, um über mögliche Namens- oder Domain-Rechte zu verhandeln. Allerdings gibt es neben der Slack- und der Twitter-Alternative noch mindestens eine weitere Threads-App – eine britische Shopping-Plattform.

Instagram beerdigte Threads-App Ende 2021

Und: Auch Instagram selbst hatte schon eine eigene Threads-App am Start. Der Messaging-Dienst erschien 2019 und verschwand 2021 von der Bildfläche.