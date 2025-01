Mehr als iPhone SE 4: Mit diesen neuen Apple-Produkten können wir Anfang 2025 rechnen

Die erste Hälfte des Jahres 2025 könnte für Apple-Fans spannend werden. Gerüchten zufolge soll Apple nicht nur neue iPhones, iPads und Macbooks vorstellen, sondern auch Smarthome-Gadgets. Ein Überblick, was wir erwarten können.

Apple iPhone SE 4: Endlich im modernen Design?

Drei Jahre nach dem bislang letzten SE-Modell von Anfang 2022 deutet sich ein Nachfolger an: Mit dem iPhone SE 4 wird Apple sich wohl auch vom betagten Design mit dicken Rändern, Touch-ID-Button und 4,7-Zoll-Bildschirm verabschieden. Stattdessen könnte der Hersteller sich am iPhone 16 orientieren, es mit Face-ID-Gesichtserkennung und 6,1 Zoll-Display ausstatten.

Abseits dessen soll abermals nur eine Kamera auf der Rückseite verbaut sein, für Apple-Intelligence-Support können wir mit einem A18-Chip und acht Gigabyte RAM rechnen. Eine Besonderheit soll das 5G-Modem sein, das Apple selbst entwickelt hat. Preislich wird es sich wohl weiterhin im 500-Euro-Bereich bewegen und bis März 2025 vorgestellt werden.

Macbook Air mit M4: Mehr Leistung für Apples Einsteiger-Notebook

Nach dem Update der Macbook Pros mit M4-Chips (Test) fehlen noch die Aktualisierung der Air-Modelle. Diese hatte Apple zwar Ende Oktober schon mit 16 Gigabyte RAM als Standardarbeitsspeicher versehen, um sie so tauglicher für die KI-Aufgaben rund um Apple Intelligence zu machen.

Was aber noch fehlt, ist der Sprung des 13- und 15-Zoll-Modells von M3- auf M4-Chip. Der neue Prozessor verspricht einerseits mehr Leistung, dürfte sich aber auch bei den Einstiegsrechnern positiv auf die Laufzeit auswirken. Allerdings machen die älteren Airs mit M2- und M3-Chips für die meisten Nutzer:innen eine ausgezeichnete Figur, zumal sie schon ab unter 1.000 Euro zu haben sind. Mit den Updates der Macbook Airs können wir wohl zwischen Januar und März 2025 rechnen.

Auch der Desktoprechner Mac Studio dürfte bis Mitte 2025 ein Upgrade auf M4-Chips der oberen Leistungsklassen bekommen. Das Upgrade könnte zwischen Mai und Juni erscheinen. Beim Mac Pro dürfte es noch etwas länger dauern.

Apple iPad 11: Mehr Power, mehr wohl nicht

Apple hatte in den vergangenen Monaten viele seiner iPads auf Vordermann gebracht und fit für Apple Intelligence gemacht. Damit sind die iPad Pros, das iPad Air, das es nun in zwei Größen gibt, als auch das iPad Mini erneuert worden.

Das günstigste Apple-Tablet im Bunde (Test) wurde indes seit Oktober 2022 nicht mehr angerührt, aber immerhin mehrmals im Preis reduziert. Anfang 2025 dürfte Apple schließlich ein iPad 11 einführen, das aber womöglich nur aus einem Prozessorupdate und mehr RAM bestehen könnte.

Homepod mit Display und neuer Homepod Mini?

Den Smarthome-Sektor hat Apple in puncto eigener Hardware kläglich vernachlässigt. Seit dem Homepod der zweiten Generation (Test), der Anfang 2023 auf den Markt kam, hat sich nichts getan. Nicht einmal der Homepod Mini wurde seit 2020 nicht erneuert.

Das soll sich aber ändern: Berichte besagen, dass Apple an einem neuen Homepod arbeitet, der einen Sechs-Zoll-Bildschirm an Bord haben soll und Anfang 2025 erscheinen könnte. Das Gerät sei nur der Anfang weiterer Smarthome-Geräte, die Apple Intelligence und eine smartere Siri in unser Zuhause bringen sollen.

Außerdem ist die Rede von einem aktualisierten Homepod Mini und einer neuen Apple-TV-Generation. Wann diese Produkte im Laufe des Jahres 2025 konkret erscheinen, ist noch ungewiss. Es heißt lediglich, dass sie Apples ersten eigenen Kombichip mit Bluetooth und WLAN verbaut haben sollen.

Apple Intelligence für Europa

Europäische Nutzer:innen können sich zudem ab April 2025 darauf einstellen, dass sie Apples KI-Paket Apple Intelligence auch endlich in ihrer eigenen Sprache und ohne Tricks ausprobieren können. Denn Apple nannte im Vorfeld des Starts von iOS 18.1 diesen Zeitraum für den Europastart. Laut einer Roadmap sollten die meisten versprochenen KI-Funktionen dann auch auf iOS 18 und iPadOS 18 freigegeben worden sein. An der deutschen Lokalisierung für Siri und Co. wird auch schon gearbeitet.