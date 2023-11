Android 14: Diese Samsung-Galaxy-Smartphones erhalten das One-UI-6-Update

Anfang der Woche hatte Samsung damit begonnen, das Update auf One UI 6, das auf Android 14 basiert, für Modelle der Galaxy-S23-Serie zu verteilen. Die Updateverteilung für die Topmodelle des Herstellers stellen seit Jahren nur den Anfang einer Aktualisierungswelle dar, die in den kommenden Monaten zahlreiche Galaxy-Smartphones erreichen wird. Welche zunächst an der Reihe sind, hat Samsung beiläufig genannt.

Anzeige Anzeige

Android 14 für Samsung Galaxy S23 macht den Anfang: One UI 6 kommt auf viele Smartphones

Nach neun Betaversionen seit August 2023 ist das Update auf One UI 6 nun fertig und Besitzer:innen eines der Galaxy-S23-Modelle können es bereits einspielen. Da Samsung für seine Galaxy-Smartphones und ‑Tablets eine lange Android-Updategarantie von vier Jahren gewährt, können sich auch Nutzer:innen älterer Modelle auf die neue Software freuen.

Zunächst werden folgende Modelle das Update auf One UI 6 erhalten:

Anzeige Anzeige

Diese Liste stammt nicht aus einer direkten Ankündigung zum One-UI‑6-Update, aber immerhin von Samsung. Sie versteckte sich in einer Fußnote zur Gerätekompatibilität der Fotoeditor-App Enhance X.

One UI 6: Das sind einige neue Funktionen

Laut Samsung erhält das neue One-UI-Interface einen schlichteren Look, bei dem viele UI-Elemente optisch angepasst wurden, um moderner und reduzierter zu wirken. Zudem soll es leichter sein, auf das Panel zuzugreifen: Über einen Wisch aus der oberen rechten Ecke des Displays lasse sich das Quickpanel öffnen. „So können Nutzer:innen schneller zu den Einstellungen ihres Geräts gelangen“, erklärt Samsung.

Anzeige Anzeige

Außerdem bringt One UI 6 neue Möglichkeiten der Individualisierung: Unter anderem biete das Update mit verschiedenen Situationen verknüpfte Hintergrundbilder an. So lasse sich etwa einstellen, dass stets ein gewisses Hintergrundbild angezeigt wird, wenn sich das Smartphone im Schlaf- oder einem anderen Modus befinde. Ferner verabreicht Samsung dem Homescreen ein neues Kamera-Widget, über das sich vorab der Speicherort einstellen lässt. Laut Samsung soll One UI 6 insgesamt 76 Änderungen und Neuerungen mit sich bringen.

Angesichts des umfangreichen Galaxy-Geräteportfolios dürfte die Liste lange nicht vollständig sein. Denn Samsung hat in den vergangenen Jahren noch zahlreiche weitere Modelle eingeführt, die wir in unserer Android-14-Updateübersicht aufgelistet haben. Neben Smartphones sollten auch zahlreiche Galaxy-Tablets die neue One-UI-Version erhalten.

Anzeige Anzeige

Samsung ist nach Google und Xiaomi (Android 14 steht für das Xiaomi 13 Pro bereit) eines der ersten Unternehmen, die ihre Smartphones mit der neuen Android-Version versehen. Die ersten Smartphones mit Android 14 ab Werk sind Googles Pixel 8 und 8 Pro (unser Test), die seit Mitte Oktober 2023 im Handel sind.

Mehr zu diesem Thema